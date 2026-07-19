باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در واکنش به موج انتقادات ناشی از عملکرد ملیپوشان در جام جهانی ۲۰۲۶ و حواشی پیرامون انتخاب نفرات و مسائل غیرفنی، با انتشار توضیحات خود، از «بیانصافی» برخی منتقدان انتقاد کرد و وعده داد بهزودی جزئیات فنی برنامههای خود را منتشر کند.
قلعهنویی با اشاره به انتقادات برخاسته از فضای مجازی که فراتر از مسائل فنی و به سمت حواشی (مانند مسائل شخصی و پاداشها) رفته بود، اظهار داشت: «انتقاد حق است، اما نباید از مرز کارشناسی فراتر رفت. برخی با طرح مسائل غیرعلمی، تمرکز را از بحثهای فنی منحرف میکنند. من آماده هستم در یک برنامه رسمی، تمامی جزئیات فنی را برای کارشناسان و مردم تشریح کنم. حتی بلافاصله پس از بازی با بلژیک، من خودم از عملکرد تیم انتقاد کردم؛ مربی منصفتر از این نمیتواند باشد.»
سرمربی تیم ملی در پاسخ به انتقادات پیرامون ترکیب بازیکنان و عدم استفاده از جوانان، تمایز مهمی میان دو مفهوم قائل شد. وی گفت: «برخی با نادانی یا عدم مطالعه، بحث جوانگرایی را مطرح میکنند. تیم ملی جای جوانسازی نیست، بلکه جای “تغییر نسل” است. جوانسازی در باشگاهها و پایههای فوتبال انجام میشود و تیم ملی بزرگسالان، ثمره آن را میچیند. ما در دو سال اخیر ۳۸ بازیکن جدید آوردهایم که نشاندهنده روند تغییر نسل است.»
قلعهنویی همچنین با رد ادعاهای مربوط به عدم استفاده از مشاور، به همکاریهای خود با چهرههایی نظیر فرکی و جلالی اشاره کرد و آنها را مورد حمایت قرار داد. وی در ادامه با لحنی تند از برخی منتقدان انتقاد کرد و افزود: «برخی از روی تعصب و بدون مطالعه حرف میزنند. اگر برنامههای ما طبق نقشه پیش میرفت، شرایط کاملاً متفاوت بود. ما با رقبای سطح اول جهان بازی کردیم، در حالی که برخی با مسابقات سطحی درگیر بودند. اگر دلسوز مردم بودید، در زمان بروز وقایع جهانی (جنگ)، برنامههای خود را مختل نمیکردید.»