معاون مسافری راه‌آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطار‌های اربعین از فردا ۲۹ تیر خبر

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامحسین کریمی معاون مسافری شرکت راه‌آهن با بیان اینکه پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا ۲۹ تیر آغاز می شود گفت: امسال دو رویداد مهم اربعین و بیست‌وهشتم صفر پیشِ رو داریم، در همین راستا، پیش‌فروش بلیت قطارهای :مسافری را در دو مرحله طراحی کرده‌ایم.

کریمی  اظهار کرد: از فردا دوشنبه ۲۹ تیر ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح، هموطنانی که قصد دارند در این مراسم شرکت کنند، می‌توانند برای تهیه بلیت‌های مربوط به نیمه دوم مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.

او یادآور شد: برای ایام اربعین امسال راه آهن از تمامی ظرفیت های خود و ناوگان فوق العاده استفاده خواهد کرد. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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