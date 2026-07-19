باشگاه خبرنگاران جوان _ شهرام شکری اعلام کرد: پایانه مرزی باشماق در سال جاری پذیرای زائرین و اربعین حسینی خواهد بود و در همین راستا در محدوده این پایانه مرزی و مسیر‌های منتهی به آن اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: در داخل پایانه، آماده سازی محل استقرار موکب ها، نصب داربست‌ها و سایبان‌های مربوطه به اتمام رسیده است، همچنین مسیر مسافری و تجاری در داخل پایانه مرزی به طور کامل از هم جدا شده و امسال یک مسیر مسافری جدید به طول ۲ کیلومتر پیش بینی شده که عملیات آسفالت، استقرار روشنایی و خط کشی آن در حال اتمام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان خاطرنشان کرد: پارکینگ مسافربری جدید با توجه به شرایط موجود، پذیرای خودرو‌های زائران خواهد بود، همچنین تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود در پایانه مرزی باشماق از جمله دو دستگاه ژنراتور، سیستم‌های سرمایشی، برج‌های نوری و سایر تاسیسات به اتمام رسیده است.

شکری اضافه کرد: ۲۴ گیت موقت گذرنامه مسافری به طور موقت به مجموعه گیت‌های دائمی اضافه شده است و محل استقرار اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی آماده سازی شده که دستگاه‌های متولی به زودی در آن مستقر می‌شوند. سرویس‌های بهداشتی نیز به طور موقت به اتمام رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیر‌های منتهی به پایانه، تصریح کرد: در محدوده منتهی به مسیر‌های پایانه مرزی باشماق، با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان، اقدامات مناسبی در خصوص ارتقای ایمنی به اتمام رسیده که از جمله آن می‌توان به انجام عملیات خط کشی، ارتقای حفاظ‌های ایمنی و نگهداری و تعمیر روشنایی‌های موجود در مسیر اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان در خصوص جابجایی زائران بیان کرد: برای جابه جایی زائران از پایانه باشماق تا شهر سلیمانیه و از آنجا به نجف اشرف و کربلای معلا، پیش بینی‌های لازم انجام شده است، با یک شرکت مسافربری در اقلیم کردستان عراق هماهنگ شده و نرخ بلیت هر مسافر از سلیمانیه تا نجف برای هر زائر ۲۵ هزار دینار و در بازگشت نیز از محل عمود ۶۰ در مسیر کربلا به بغداد تا شهر سلیمانیه، برای هر زائر ۱۵ هزار دینار مقرر شده است.

شکری در پایان اظهار داشت: انتقال از پایانه مرزی باشماق تا شهر سلیمانیه با مساعدت مسئولین اقلیم کردستان عراق، به صورت رایگان انجام خواهد شد.

منبع: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان