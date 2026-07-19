قوه قضاییه با تشریح «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نسبت به هرگونه انتشار محتوای خلاف امنیت ملی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تداوم تجاوزات و اقدامات خصمانه دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونی علیه کشور، مطالب، تصاویر یا ویدئو‌هایی منتشر شده است که در صورت احراز شرایط قانونی و تشخیص مرجع قضایی، ممکن است مشمول مقررات «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» شوند.

بر اساس بند (۴) این قانون، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد یا انعکاس خسارت تصنعی، تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوایی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، بنا به تشخیص دادگاه می‌تواند مستوجب حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد.

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه سه شامل بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است و جزای نقدی مقرر برای این درجه نیز بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین بر اساس همین قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز ارسال این موارد برای شبکه‌ها یا صفحات مجازی معاند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در پی داشته باشد.

در این قانون همچنین شرکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار پیش‌بینی شده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه پنج شامل بیش از دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی شود.

همچنین مجازات‌های تعزیری درجه چهار شامل بس بیش از پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی شود.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: قوه قضاییه ، انتشار مطالب کذب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
قطر یک طرف جنگ با ایران است میانجیگری و طرح پیشنهاد منصفانه و به سود ایران نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
عجب
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ای بابا بیایید مشکل معیشت ما رو حل کنید
۶
۱۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
یا امام خامنه‌ای شهید که حتی قبرتم بمب بارون میکننننننن در امام هشتم امام رضا علیه سلام 😢😭😢😢😭😢😢😭😭😢😭😭😢😢😭😭😭😢😢😭😭
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آفرین خیلی خوبه که نظارت میکنید و مجازات میکنید ولی لطفا استثنا قائل نشین،میفهمین چی میگم دیگه؟حتی اونایی که شبا دارن توی تجمعات تخلف میکنن اونا هم باید شامل مجازات بشن،قانون باید برای همه یکسان باشه وگرنه جواب نمیده
۷
۸
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