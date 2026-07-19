باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم الیاسوند اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور یک دستگاه خودرو مشکوک در یکی از روستا‌های شهرستان بیجار، ماموران پاسگاه انتظامی جعفرآباد به محل اعزام شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیجار افزود: ماموران انتظامی پس از بازرسی خودرو، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

او با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر با هویت غیربومی شناسایی و دستگیر شدند، عنوان کرد: پرونده قضایی برای افراد دستگیرشده تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

الیاسوند یادآور شد: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون دریافت مجوزغیرقانونی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

او از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گزارش کنند.