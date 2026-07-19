باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات محلی هند اعلام کردند که بر اثر بارش شدید باران، وقوع سیلابهای ناگهانی و رانش زمین در جامو و کشمیر در روز یکشنبه، دستکم ۱۱ نفر جان باخته و هفت نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
گفته شده بارندگی شدید باعث تخریب خانهها و طغیان رودخانهها شده و ساکنان مناطق کمارتفاع مجبور به تخلیه خانههای خود شدهاند.
اداره هواشناسی هند پیشبینی کرده است که بارش متوسط تا شدید در جامو و کشمیر تا ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که خطر وقوع سیلابها و رانش زمین را افزایش میدهد.
منبع: آناتولی