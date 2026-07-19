باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز حرکت عظیم زائران به سوی کربلای معلی، آستان مقدس مسجد جمکران با هدف تکریم زائران و تسهیل در سفر معنوی آنان، تعداد ۱۱۰ نفر از خادمان خود را به عراق اعزام کرده است.
این کاروان خدمترسان که با نام «موکب مع امام منصور» فعالیت میکند، در دو نقطه کلیدی از مسیرهای زیارتی مستقر شدهاند؛ بهگونهای که خادمان در مسجد سهله در شهر نجف اشرف حضور یافتهاند و گروه دیگری نیز در عمود ۱۰۹۰ از مسیر نورانی نجف به کربلا استقرار پیدا کردهاند تا زائران در این مسیر طولانی از خدمات آن بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش، خادمان اعزامی با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات مناسب، خدمات متنوعی را به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میدهند؛ بهطوری که امکانات اسکان و استراحت موقت را برای زائران خسته مسیر فراهم آوردهاند و نسبت به پذیرایی و توزیع غذای گرم و نوشیدنی در وعدههای مختلف روز اقدام میکنند. همچنین تیم بهداشتی و درمانی حاضر در موکب، خدمات پزشکی اورژانسی را به زائران ارائه میدهد و در کنار آن، برنامههای فرهنگی و مذهبی از جمله روضهخوانی، پاسخ به شبهات شرعی و ترویج معارف اهلبیت (ع) را برای زائران برگزار میکنند.
گفتنی است آستان مقدس مسجد جمکران همه ساله با حضور پرشور در مراسم اربعین، گوشهای از وظایف خود را در قبال زائران و دلدادگان مکتب حسینی به جای میآورد و امسال نیز با برنامهریزی منظم، تلاش دارد تا خاطرهای خوش از این سفر معنوی برای زائران رقم بزند.