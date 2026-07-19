عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن به آمریکا درباره پیامد‌های گسترش جنگ در منطقه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالله نعمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به تشدید تجاوزات نظامی آمریکا در منطقه، آن هم کمتر از یک ماه از زمان امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، گفت: «آمریکا به پیمان‌ها و تعهدات پایبند نیست و این موضوع در چندین جنگ تجربه شده است». 

او افزود: «منطقه به سمت یک انفجار بزرگ پیش می‌رود. اگر جنگ شعله‌ور شود، بزرگ‌ترین بازنده آمریکا خواهد بود». 

این مقام انصارالله درباره عربستان و تجاوزات اخیر آن علیه یمن، گفت: «عربستان اهداف مهم و ارزشمندی دارد که در دسترس نیرو‌های مسلح ما قرار دارند. ما آماده پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها برای رفع محاصره هستیم. منطقه در آستانه انفجار قرار دارد و عربستان این موضوع را می‌داند». 

نعمی ادامه داد: «یمن گزینه‌های خود را بررسی می‌کند و اگر آمریکا همراه با عربستان علیه یمن وارد عمل شود، خود را وارد یک بحران خواهد کرد». 

او با اشاره به اتحاد در جبهه مقاومت، تاکید کرد: «مسیر همکاری با محور مقاومت با هماهنگی کامل انجام می‌شود و نبرد، یک نبرد مشترک است». 

مقام انصارالله با اشاره به تهدیدهای عربستان علیه فرودگاه صنعا نیز گفت: «فرودگاه صنعا از همه کشور‌ها پرواز خواهد داشت و هرگونه ممانعت عربستان از پرواز‌های ورودی یا خروجی این فرودگاه، باعث شعله‌ور شدن جنگ و پاسخ گسترده ما خواهد شد».

منبع: المیادین

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله آمریکا ، عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آمریکایی های عوضی حقشونه 💩
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۰:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند
جنگنده ها و هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار گرفتند به هر وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهیم
۸
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
یعنی الان شعله ورنیست؟؟!!!جان عزیزان از دست رفته اینقدرناقابل بوده؟؟!!!!
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باید دشمن رو زد. نباید تعارف کرد. دشمن به محور مقاومت خسارت می زند پس محور مقاومت هم باید به دشمن خسارت وارد کند
۸
۱۸
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