باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عبدالله نعمی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با اشاره به تشدید تجاوزات نظامی آمریکا در منطقه، آن هم کمتر از یک ماه از زمان امضای تفاهمنامه اسلامآباد، گفت: «آمریکا به پیمانها و تعهدات پایبند نیست و این موضوع در چندین جنگ تجربه شده است».
او افزود: «منطقه به سمت یک انفجار بزرگ پیش میرود. اگر جنگ شعلهور شود، بزرگترین بازنده آمریکا خواهد بود».
این مقام انصارالله درباره عربستان و تجاوزات اخیر آن علیه یمن، گفت: «عربستان اهداف مهم و ارزشمندی دارد که در دسترس نیروهای مسلح ما قرار دارند. ما آماده پرداخت سنگینترین هزینهها برای رفع محاصره هستیم. منطقه در آستانه انفجار قرار دارد و عربستان این موضوع را میداند».
نعمی ادامه داد: «یمن گزینههای خود را بررسی میکند و اگر آمریکا همراه با عربستان علیه یمن وارد عمل شود، خود را وارد یک بحران خواهد کرد».
او با اشاره به اتحاد در جبهه مقاومت، تاکید کرد: «مسیر همکاری با محور مقاومت با هماهنگی کامل انجام میشود و نبرد، یک نبرد مشترک است».
مقام انصارالله با اشاره به تهدیدهای عربستان علیه فرودگاه صنعا نیز گفت: «فرودگاه صنعا از همه کشورها پرواز خواهد داشت و هرگونه ممانعت عربستان از پروازهای ورودی یا خروجی این فرودگاه، باعث شعلهور شدن جنگ و پاسخ گسترده ما خواهد شد».
منبع: المیادین