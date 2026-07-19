جوزف عون، رئیس جمهور لبنان قرار است با ماركو روبیو دیدار كند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جوزف عون، رئيس جمهور لبنان برای مذاکره با مارکو روبیو، وزير خارجه آمريكا به وزارت امور خارجه آمريكا در واشنگتن رسید.

ریاست جمهوری لبنان در پستی در X اعلام کرد: «رئیس جمهور جوزف عون برای دیدار با وزیر امور خارجه، مارکو روبیو وارد ساختمان وزارت امور خارجه ایالات متحده شد.»

انتظار می‌رود عون روز سه‌شنبه در اولین سفر یک رئیس جمهور لبنان به واشنگتن از سال ۲۰۰۹، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

این سفر در بحبوحه مذاکرات مستقیم تحت حمایت آمریکا بین لبنان و اسرائیل و تنها چند روز پس از پایان دور دیگری از مذاکرات با میانجیگری آمریکا در رم توسط مقامات دو طرف انجام می‌شود.

به گفته ریاست جمهوری لبنان، انتظار می‌رود دیدار‌های عون در واشنگتن بر تقویت آتش‌بس، تضمین خروج اسرائیل از جنوب لبنان و تلاش‌ها برای «بازگرداندن امنیت و ثبات» در سراسر کشور متمرکز باشد.

منبع: الجزيره