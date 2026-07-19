باشگاه خبرنگاران جوان _ سعدی نقشبندی با اشاره به اولویتهای این سازمان در مدیریت هوشمند بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تضمین ثبات در سبد معیشتی خانوارها، تمامی واحدهای تولیدی لبنی در استان مکلف شدند ۵۰ درصد از سهم تولید روزانه خود را در چهار گروه کالایی منتخب با نرخهای مصوب تنظیم بازار عرضه کنند.
وی افزود: این طرح شامل شیر نایلونی کمچرب (۹۰۰ گرمی)، شیر بطری کمچرب (یکلیتری)، پنیر UF ۴۰۰ گرمی و ماست دبهای کمچرب (۲ کیلوگرمی) است.
نرخهای مصوب اعلامی شامل ماست دبهای کمچرب (۲ کیلوگرمی): ۲۲۸ هزار تومان ،شیر نایلونی کمچرب (۹۰۰ گرمی): ۸۴ هزار تومان، پنیر UF ۴۰۰ گرمی: ۲۰۳ هزار تومان،شیر بطری کمچرب (یک لیتری): ۹۸ هزار تومان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان در ایفای مسئولیت اجتماعی، بر اهمیت نظارتهای میدانی تأکید کرد و افزود: تیمهای بازرسی این سازمان با همکاری دستگاههای متولی، بهصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی، چرخه تولید و توزیع کارخانجات لبنی را رصد میکنند.
نقشبندی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی در عرضه سهمیههای مصوب یا گرانفروشی در شبکه توزیع، تخلف محسوب میشود، تصریح کرد: پرونده متخلفان بدون اغماض تشکیل و برای اعمال قانون و برخوردهای بازدارنده به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این سازمان حذف واسطههای غیرضروری از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است؛ لذا از هماستانیهای عزیز درخواست میشود هرگونه تخلف، احتکار یا عرضه خارج از شبکه را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع:سازمان جهادکشاورزی کردستان