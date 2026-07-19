به تازگی در پی افزایش درگیری‌ها در جنوب ایران و شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در این منطقه، شاهد آن هستیم که یک موج گسترده از سوی فارسی‌زبان‌های وابسته به آمریکا و رژیم اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای به راه افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در روز‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تنش‌های نظامی در جنوب کشور، موجی از پیام‌ها و محتوا‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، توجه ناظران را به خود جلب کرده است.

بخش قابل توجهی از این محتوا‌ها به‌صورت هماهنگ بر دو موضوع متمرکز شده‌اند؛ نخست، ابراز همدردی با سربازان وظیفه و توصیه به ترک محل خدمت و فرار از سربازی، و دوم، توصیه به مردم برای برخورد مسالمت‌آمیز و استقبال از نیرو‌های آمریکایی در صورت حضور احتمالی آنها در خاک ایران.

در همین ارتباط، فرامرز دادرس، کارشناس مسائل نظامی و افسر سابق گارد شاهنشاهی، با اشاره به این روند گفته: «به نظر می‌رسد یک عملیات هماهنگ در سطح اطلاعاتی و رسانه‌ای در جریان است؛ عملیاتی که از نظر گستردگی و شیوه اجرا، نشان می‌دهد اسرائیل در حال هدایت آن است».

وی با بیان اینکه پیام‌های منتشرشده در فضای مجازی بیش از آنکه جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشند، دارای ماهیت تبلیغاتی و عملیات روانی هستند، عنوان می‌کند: «در این پیام‌ها به مردم القاء می‌شود که اگر با نیرو‌های آمریکایی مواجه شدند، با آنها رفتار مناسبی داشته باشند. هم‌زمان برخی افراد نزدیک به جریان رضا پهلوی نیز این پیام‌ها را بازنشر می‌کنند».

دادرس همچنین به مواضع اخیر رضا پهلوی درباره به شهادت رسیدن سربازان وظیفه اشاره کرده و می‌گوید: «از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا پهلوی هیچ‌گاه به‌صورت صریح نسبت به کشته شدن شهروندان ایرانی ابراز تأسف نکرده بود، اما پس از کشته شدن تعدادی از سربازان وظیفه، برای نخستین بار بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کرد و هم‌زمان توصیه‌هایی درباره ترک خدمت سربازی مطرح شد».

در این میان، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار می‌گیرد، رویکرد متناقض رضا پهلوی و دارودسته‌اش در قبال سربازان وظیفه است؛ چراکه این جماعت تا پیش از این، تقریباً هرگز سابقه دلسوزی و نگرانی برای سربازان نداشته‌اند. حتی در اغتشاشات و آشوب‌ها ازجمله دی‌ماه سال گذشته، جان سربازان وظیفه را می‌گرفتند و آنها را به قتل می‌رساندند.

درواقع از آن‌جایی که سلطنت‌طلبان و شبکه‌های فارسی‌زبان وابسته به اسرائیل و آمریکا یا انگلیس، به‌طور هماهنگ توصیه به ترک خدمت توسط سربازان وظیفه می‌کنند و از طرفی از مردم غیرنظامی نیز می‌گویند که مناطق جنوب را ترک کنند و همچنین در صورت مواجهه با سربازان آمریکایی به‌طور مسالمت‌آمیز رفتار کنند، به نظر می‌رسد هدف‌شان زمینه‌سازی برای حمله زمینی دشمن به ایران است.

منبع: فارس

برچسب ها: پهلوی ، سرباز وظیفه
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