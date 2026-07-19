آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان سلماس انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان سلماس با حضور معاون سیاسی، اجتماعی استاندار، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان، جمعی از مسئولان و آحاد مردم ولایت‌مدار و انقلابی سلماس برگزار شد.

در این مراسم، محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی شد و از خدمات و تلاش‌های علی علائی، فرماندار پیشین این شهرستان، با اهدای لوح تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در این آیین، بر تداوم خدمت‌رسانی، تعامل با مردم، پیگیری مطالبات شهرستان و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت سلماس تأکید شد.

محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی شد + تصاویر

محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی شد + تصاویر

محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی شد + تصاویر

محمد فتحی به عنوان فرماندار جدید شهرستان سلماس معرفی شد + تصاویر

برچسب ها: آیین معارفه ، فرماندار سلماس
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