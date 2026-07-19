باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره با اشاره به پیگیریهای انجامشده با کمیسیون آموزش مجلس و وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: با توجه به استمرار شرایط خاص ناشی از حملات اخیر و ضرورت حفظ آرامش روانی و امنیت داوطلبان، موضوع تعویق امتحانات از نخستین روزها بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس رایزنیهای صورتگرفته، برگزاری آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان تا زمان عادیسازی شرایط به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری این آزمونها متعاقباً توسط وزارت آموزشوپرورش اعلام خواهد شد.
نماینده مردم هرمزگان با قدردانی از تعامل وزارت آموزشوپرورش و کمیسیون آموزش مجلس، هدف از این تصمیم را حفظ عدالت آموزشی و کاهش دغدغه خانوادهها دانست و تأکید کرد: پیگیری مطالبات دانشآموزان و خانوادههای استان تا بازگشت شرایط به حالت عادی با جدیت ادامه خواهد داشت.
منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان