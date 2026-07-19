فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، از موافقت وزارت آموزش‌وپرورش با تعویق امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در این استان و سه استان جنوبی دیگر تا پایان شرایط ویژه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با کمیسیون آموزش مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: با توجه به استمرار شرایط خاص ناشی از حملات اخیر و ضرورت حفظ آرامش روانی و امنیت داوطلبان، موضوع تعویق امتحانات از نخستین روزها به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته، برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان تا زمان عادی‌سازی شرایط به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً توسط وزارت آموزش‌وپرورش اعلام خواهد شد.

نماینده مردم هرمزگان با قدردانی از تعامل وزارت آموزش‌وپرورش و کمیسیون آموزش مجلس، هدف از این تصمیم را حفظ عدالت آموزشی و کاهش دغدغه خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: پیگیری مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌های استان تا بازگشت شرایط به حالت عادی با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان

برچسب ها: جراره ، نماینده مردم ، هرمزگان ، جنگ تا جنگ ، تعویق امتحانات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا وزارت آموزش و پرورش تا کنون این خبر رو تایید نکرده
۰
۱
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