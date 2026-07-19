باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت : پس از کهورک، دلگان با ۴۹ درجه و شهرستان‌های زابل، هامون و زهک با ۴۸ درجه سلسیوس در رده‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

حیدری ادامه داد: ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کردند و دمای شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه سلسیوس افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا پایان هفته، به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، در شمال استان وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک تداوم خواهد داشت. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز طی این مدت وزش باد همراه با گردوخاک گاهی سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید خواهد شد.

وی افزود: گرمای هوا تا روز سه‌شنبه در نیمه شمالی استان ماندگار است و از روز چهارشنبه به‌تدریج از شدت گرما کاسته خواهد شد.

حیدری از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی و همچنین افرادی که ناچار به حضور در فضای باز هستند، خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز، توصیه‌های هواشناسی و بهداشتی را برای پیشگیری از آثار گرما و گردوخاک جدی بگیرند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان