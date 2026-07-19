دادستان عمومی و انقلاب جاسک از دستگیری سارقان مسلح طلافروشی دو هفته اخیر در جاسک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد پارسانیا اعلام کرد:پس از وقوع سرقت مسلحانه و  همراه با آزار  از یک واحد طلا فروشی در جاسک،دادستانی ضمن حضور در محل سرقت، دستورات قضایی در خصوص شناسایی و دستگیری فوری سارقین صادر کرد.

پارسانیا افزود:با حضور به موقع ضابطین و مامورین آگاهی در محل وقوع سرقت،اقدامات لازم جهت شناسایی سارقین مسلح متواری آغاز گردید و با تلاش مجموعه قضایی و انتظامی محل اختفای متهمین شناسایی و شب گذشته سارقین دستگیر شدند.

دادستان جاسک ضمن تشکر از بازپرس پرونده و فرماندهی انتظامی جاسک و مامورین دخیل افزود:با متهمین دستگیر شده برابر مقررات قانونی برخورد قاطع انجام خواهد شد.

منبع:دادگستری شهرستان جاسک 

برچسب ها: دادگستری ، جاسک ، سارقان ، طلافروشی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
طلای مسروقه رو هم پیدا کردن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
طلای مسروقه رو هم پیدا کردن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
طلای مسروقه رو هم پیدا کردن؟
۰
۰
پاسخ دادن
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