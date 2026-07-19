باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - اوزجان بیزاتی که پس از پایان بخشی از برنامههای آمادهسازی استقلال قصد سفر به ترکیه را داشت، در فرودگاه با مشکل خروج ارز از کشور مواجه شد و همین موضوع باعث شد چند ساعت در بخشهای مختلف فرودگاه معطل بماند.
مدیران باشگاه استقلال پیش از این مبلغ ۸۰ هزار دلار پول نقد در اختیار سرمربی ترکیهای خود قرار داده بودند، اما به دلیل همراه نداشتن مدارک و مستندات لازم برای خروج این میزان ارز از کشور، وی با ممانعت مسئولان مربوطه مواجه شد و تا زمان بررسی شرایط، امکان ادامه روند سفر برای او فراهم نشد.
این اتفاق باعث ناراحتی و گلایه بیزاتی شده و او در گفتگو با مدیران باشگاه، از اینکه بدون هماهنگیهای لازم در چنین شرایطی قرار گرفته، انتقاد کرده است. سرمربی استقلال معتقد است باشگاه باید پیش از تحویل این مبلغ، هماهنگیهای حقوقی و اداری لازم را انجام میداد تا در فرودگاه با چنین مشکلی روبهرو نشود.
در پی این اتفاق، مدیران باشگاه استقلال ضمن عذرخواهی از سرمربی خود، به او اطمینان دادهاند که تمامی امور مربوط به جابهجایی ارز، دریافت مجوزها و هماهنگیهای اداری برای سفرهای آینده با دقت بیشتری انجام خواهد شد و دیگر چنین مشکلی برای او یا سایر اعضای خارجی کادر فنی تیم به وجود نخواهد آمد.
شنیده میشود این موضوع پس از پیگیریهای انجام شده در نهایت برطرف شده و بیزاتی توانسته مراحل خروج خود از کشور را تکمیل کند، اما اتفاق رخ داده، نارضایتی قابل توجهی را در میان کادر فنی استقلال به همراه داشته است. مدیران باشگاه نیز در تلاش هستند با مدیریت این موضوع و ایجاد سازوکار مناسب برای پرداختها و نقلوانتقالهای مالی، از تکرار چنین حاشیههایی در ادامه فصل جلوگیری کنند.