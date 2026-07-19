حجت‌الاسلام خاموشی در اختتامیه مسابقات قرآن کریم استان تهران گفت: با قرآن باشید، با قرآن زندگی کنید و با قرآن محشور باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در سطح استان تهران با حضور مسئولان سازمان اوقاف برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده، رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای مراسم از رهبر شهید انقلاب و شهدای مظلومی که در کنار ایشان به شهادت رسیدند، یادی کرد و گفت: در عظمت قرآن همین را بس که این کلام، کلام پروردگار رحمان است و موجب برتری کفه ترازوی اعمال ما در روز قیامت خواهد شد. همچنین، این کلام سپری در برابر شیطان است. 

حجت‌الاسلام نوری‌زاده ادامه داد: در تعابیر آمده، بهترین شما آن کسی است که قرآن را فرا می‌گیرد و آن را آموزش می‌دهد. مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دریچه‌ای برای انس بیشتر با قرآن و دریچه الهی است. امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: قرآن شفادهنده است از بزرگترین بیماری‌ها. امیدواریم روزی فرابرسد که ابتدای روزمان با تلاوت آیات الهی شروع شود و انتهای روزمان با تلاوت آیات الهی به اتمام برسد. 

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف افزود: ما زمانی در حوزه قرآنی موفق خواهیم شد که کلاس قرآن بهترین کلاس در بین کلاس‌های دیگر در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما باشد. ما آن روزی موفق خواهیم شد که بچه‌های ما اولین انتخابشان قرآن باشد. امیدوارم این مسابقات و این فعالیت‌های قرآنی در سطح کشور دریچه‌ای برای انس بیشتر با قرآن و فهم و درک بیشتر آیات الهی باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید به انس با قرآن توضیح داد: امسال اولین سالی است که مسابقات قرآنی بدون حضور رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر عزیز و قرآنی ما پیوسته بر انس با قرآن و تلاوت با آن تاکید می‌کردند. ایشان به دانش آموزان تاکید می‌کردند که روزتان را با قرآن آغاز کنید. روزی نباشد که قرآن را تلاوت نمی‌کنید؛ حتی اگر شده نیم صفحه یا یک صفحه قرآن بخوانید.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به منطق قرآن برای کشور‌هایی که درگیر جنگ با کفار هستند، اشاره کرد و گفت: قرآن کریم برای ساحت‌های مختلف زندگی نقشه راهی تعریف کرده است. این مولفه‌ها عزت را برای زندگی اجتماعی انسان تعریف می‌کند. 

حجت‌الاسلام خاموشی با طرح این سوال که اکنون که در جنگ هستیم، منطق قرآن چیست؟ بیان کرد: در ابتدا قرآن مومنان را به ایستادگی دعوت می‌کند. یعنی ابتدا می‌فرماید: خدا را بپذیرید و مومن خدا باشید و اگر مومن شدید، استقامت ورزید. یعنی از رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با آن همه ناو جنگی و جنگنده نترسید. اگر او به شما صدمه زد، ناراحت نشوید، ان‌شاء‌الله پیروز خواهید شد. اگر هم به شهادت رسیدید، به بهشت خواهید رفت.

رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه قرآن ما را برای مقابله با کفار دعوت می‌کند، تا با دشمن مقاتله کنیم، افزود: قرآن می‌فرماید: نه‌تنها با دشمن مقابله کنید، بلکه به دنبال دشمن نیز بدوید. آنها فکر می‌کردند در عرض یکی دو روز می‌توانند کار ایران را تمام کنند. این در حالی است که این کشور اهل استقامت است. خدا می‌فرماید: هر جبهه‌ای که با خدا باشد، آن جبهه پیروز است. اگر امروز رسانه‌های دشمن اعتراف می‌کنند پایگاه‌های آمریکایی به دقت زیر تیغ ضربه‌های ایران قرار دارد، باید دانست این تیر را خدا به هدف می‌اندازد. اکنون ما مقابل اصل طاغوت ایستاده‌ایم. دشمن بزرگی حضرت آقای ما را شهید کرد. امیدواریم تمام این اتفاقات مقدمه ظهور امام زمان (عج) شود.

وی حسن ختام صحبت‌هایش را با کلام رهبر شهید به اتمام رساند و خاطرنشان کرد: با قرآن باشید، با قرآن زندگی کنید و با قرآن محشور باشید.

در انتهای مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف معرفی شدند.

برچسب ها: سازمان اوقاف ، مسابقه بین المللی قرآن کریم
خبرهای مرتبط
امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)، مصداق ولایت‌مداری در قرآن هستند
مردم می‌توانند به نیابت از رهبر شهید انقلاب در پویش «نذر نور» سهیم شوند
برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید در ۹۰۰ شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ آب، تاریخ شفاهی فرماندهان مهندسی رزمی در عملیات‌های آب خاکی دوران دفاع مقدس
آخرین اخبار
جنگ آب، تاریخ شفاهی فرماندهان مهندسی رزمی در عملیات‌های آب خاکی دوران دفاع مقدس
وزیر فرهنگ، روایت‌های کودکان شهید میناب را به وزرای شانگهای اهدا کرد
شیراز آماده میزبانی آیین پایانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار
مستند «خواژن» در جشنواره بلغارستانی اکران شد
«ماهی در قلاب» به صید جایزه بهترین بازیگر مرد رسید
محمدحسین لطیفی با «نگین ارباب» به تلویزیون بازگشت
حمید لولایی: برای «زیر آسمان شهر ۴» دعوتم کردند، اما نپذیرفتم + فیلم
اجرای تئاتر اربعین امسال فقط به دو زبان فارسی و عربی/ تئاتر اربعین را به اتحادیه هنرمندان جهان اسلام تبدیل می‌کنیم
رادیو اربعین مرجع رسمی اخبار ستاد مرکزی اربعین است
خاویر باردم: رفتار آمریکا با تیم ملی فوتبال ایران زشت بود + فیلم
نوجوانی که یک خبرنگار خارجی را وادار به رعایت حجاب کرد، قهرمان یک سریال می‌شود
برنامه‌سازان از شبکه‌های مختلف راهی جنوب شدند تا روایتگر شرایط جنگ در این مناطق باشند
شبنم قربانی «درنای طلایی» شانگهای را گرفت؛ جایزه به کودکان میناب تقدیم شد
روایت مستند سارا طالبیان از زخم‌های روانی کودکان میناب
پویش «تو قهرمان منی» به ۵۰۰ اجرای میدانی رسید
درآمد ۱۶ میلیارد تومانی جام جهانی ۲۰۲۶ برای سینما‌های کشور
تجمعات مردم مهمترین و بزرگترین مولفه امنیت ملی است
برای تحقق آرزوی رهبری باید محافل قرآنی توسعه پیدا کند
اگر می‌خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید + فیلم