باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در سطح استان تهران با حضور مسئولان سازمان اوقاف برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری‌زاده، رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای مراسم از رهبر شهید انقلاب و شهدای مظلومی که در کنار ایشان به شهادت رسیدند، یادی کرد و گفت: در عظمت قرآن همین را بس که این کلام، کلام پروردگار رحمان است و موجب برتری کفه ترازوی اعمال ما در روز قیامت خواهد شد. همچنین، این کلام سپری در برابر شیطان است.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده ادامه داد: در تعابیر آمده، بهترین شما آن کسی است که قرآن را فرا می‌گیرد و آن را آموزش می‌دهد. مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دریچه‌ای برای انس بیشتر با قرآن و دریچه الهی است. امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: قرآن شفادهنده است از بزرگترین بیماری‌ها. امیدواریم روزی فرابرسد که ابتدای روزمان با تلاوت آیات الهی شروع شود و انتهای روزمان با تلاوت آیات الهی به اتمام برسد.

رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف افزود: ما زمانی در حوزه قرآنی موفق خواهیم شد که کلاس قرآن بهترین کلاس در بین کلاس‌های دیگر در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما باشد. ما آن روزی موفق خواهیم شد که بچه‌های ما اولین انتخابشان قرآن باشد. امیدوارم این مسابقات و این فعالیت‌های قرآنی در سطح کشور دریچه‌ای برای انس بیشتر با قرآن و فهم و درک بیشتر آیات الهی باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید به انس با قرآن توضیح داد: امسال اولین سالی است که مسابقات قرآنی بدون حضور رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر عزیز و قرآنی ما پیوسته بر انس با قرآن و تلاوت با آن تاکید می‌کردند. ایشان به دانش آموزان تاکید می‌کردند که روزتان را با قرآن آغاز کنید. روزی نباشد که قرآن را تلاوت نمی‌کنید؛ حتی اگر شده نیم صفحه یا یک صفحه قرآن بخوانید.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به منطق قرآن برای کشور‌هایی که درگیر جنگ با کفار هستند، اشاره کرد و گفت: قرآن کریم برای ساحت‌های مختلف زندگی نقشه راهی تعریف کرده است. این مولفه‌ها عزت را برای زندگی اجتماعی انسان تعریف می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی با طرح این سوال که اکنون که در جنگ هستیم، منطق قرآن چیست؟ بیان کرد: در ابتدا قرآن مومنان را به ایستادگی دعوت می‌کند. یعنی ابتدا می‌فرماید: خدا را بپذیرید و مومن خدا باشید و اگر مومن شدید، استقامت ورزید. یعنی از رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با آن همه ناو جنگی و جنگنده نترسید. اگر او به شما صدمه زد، ناراحت نشوید، ان‌شاء‌الله پیروز خواهید شد. اگر هم به شهادت رسیدید، به بهشت خواهید رفت.

رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه قرآن ما را برای مقابله با کفار دعوت می‌کند، تا با دشمن مقاتله کنیم، افزود: قرآن می‌فرماید: نه‌تنها با دشمن مقابله کنید، بلکه به دنبال دشمن نیز بدوید. آنها فکر می‌کردند در عرض یکی دو روز می‌توانند کار ایران را تمام کنند. این در حالی است که این کشور اهل استقامت است. خدا می‌فرماید: هر جبهه‌ای که با خدا باشد، آن جبهه پیروز است. اگر امروز رسانه‌های دشمن اعتراف می‌کنند پایگاه‌های آمریکایی به دقت زیر تیغ ضربه‌های ایران قرار دارد، باید دانست این تیر را خدا به هدف می‌اندازد. اکنون ما مقابل اصل طاغوت ایستاده‌ایم. دشمن بزرگی حضرت آقای ما را شهید کرد. امیدواریم تمام این اتفاقات مقدمه ظهور امام زمان (عج) شود.

وی حسن ختام صحبت‌هایش را با کلام رهبر شهید به اتمام رساند و خاطرنشان کرد: با قرآن باشید، با قرآن زندگی کنید و با قرآن محشور باشید.

در انتهای مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف معرفی شدند.