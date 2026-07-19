باشگاه خبرنگاران جوان - رسول مقابلی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان خوی، حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی را سرمایه‌ای ارزشمند برای پشتیبانی از نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: هر تهدید و تحریمی که با وحدت، انسجام و مدیریت جهادی همراه باشد، می‌تواند به فرصتی بی‌نظیر برای پیشرفت و بالندگی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه آذربایجان‌غربی افزود: با تدابیر و تصمیمات استاندار، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان انجام شده است که نتایج آن به‌زودی نمایان خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیران توانمند و نخبگان در مسئولیت‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از فرصت خدمتگزاری برای افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای خدمات عمومی و تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی حداکثر بهره را ببرند.

در پایان این مراسم، علی علایی به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان خوی معرفی شد.

منبع؛ استانداری