معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و نخبگانی گفت: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی امانتی برای خدمت بیشتر به مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسول مقابلی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان خوی، حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی را سرمایه‌ای ارزشمند برای پشتیبانی از نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: هر تهدید و تحریمی که با وحدت، انسجام و مدیریت جهادی همراه باشد، می‌تواند به فرصتی بی‌نظیر برای پیشرفت و بالندگی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه آذربایجان‌غربی افزود: با تدابیر و تصمیمات استاندار، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان انجام شده است که نتایج آن به‌زودی نمایان خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیران توانمند و نخبگان در مسئولیت‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از فرصت خدمتگزاری برای افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای خدمات عمومی و تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی حداکثر بهره را ببرند.

در پایان این مراسم، علی علایی به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان خوی معرفی شد.

 

منبع؛ استانداری

برچسب ها: مراسم معارفه ، فرماندار خوی
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