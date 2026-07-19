باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در ادامه برگزاری برنامه های بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده شهید ایشان، همزمان با شهادت دردانه امام حسین،حضرت رقیه(س)،مراسم بزرگداشت پدر مهربان امت، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای(قدس سره) با نگاهی خاص به نقش بانوان و کودکان در گفتمان مقاومت، در شهر قم برگزار میشود.
بنابر اعلام ستاد برگزاری این مراسم، این آیین معنوی با حضور نزدیکان و اعضای خانواده رهبر شهید و با محوریت ویژه بانوان از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۹ تیرما در بیت رهبر شهید واقع در منطقه صفاییه قم برپا خواهد شد.
در فراخوان این مراسم که با شعار «عهد خون و وفای بانوان و کودکان استان قم» منتشر شده، بر تداوم راه کریمه اهلبیت (س) و ایستادگی در برابر یزیدیان زمان تأکید شده و بانوان استان قم خود را وارثان جهاد کریمه اهلبیت و زینبیان تاریخ معرفی کردهاند که کودکان خود را بر دست گرفته و در معرکه مقاومت پیشروی میکنند.
بر اساس این گزارش، برنامههای این مراسم با سخنرانی، شعرخوانی و مداحی همراه خواهد بود.
گفتنی است این مراسم با هدف پاسداشت خون شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و قائد عظیم الشان امت اسلامی و با حضور پرشور بانوان و کودکان قمی برگزار میشود.