باشگاه خبرنگاران جوان ؛ روژیار شعبانی خواه - مذاکرات باشگاه استقلال با علیرضا کوشکی برای تمدید قرارداد طی روزهای اخیر در جریان بوده و قرار بود امروز جلسهای میان طرفین برای نهایی شدن این موضوع برگزار شود، اما این نشست به دلایلی لغو شد و به زمان دیگری موکول شد.
مدیران استقلال پس از لغو این جلسه، پیشنهاد مالی جدیدی را برای تمدید قرارداد به کوشکی ارائه کردهاند تا اختلافات موجود برطرف شود و روند مذاکرات به نتیجه برسد.
مسئولان باشگاه امیدوارند با بهبود شرایط مالی قرارداد، رضایت این بازیکن را برای ادامه حضور در جمع آبیپوشان جلب کنند و از همین رو اکنون منتظر پاسخ نهایی کوشکی و مدیر برنامههای او هستند.
گفته میشود در صورت موافقت این بازیکن با پیشنهاد جدید استقلال، مذاکرات وارد مرحله نهایی خواهد شد و قرارداد جدید میان طرفین در روزهای آینده به امضا خواهد رسید. در غیر این صورت، رایزنیها برای نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیران استقلال تمدید قرارداد با کوشکی را یکی از اولویتهای نقلوانتقالاتی خود میدانند و امیدوارند پیش از آغاز رقابتهای فصل جدید، وضعیت این بازیکن را به طور کامل مشخص کنند.