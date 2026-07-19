ارتش رژیم صهیونیستی ۲۲ دستور تخلیه و تخریب خانه‌های فلسطینیان در شهر کفر عقب در شمال قدس شرقی اشغالی را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید حملات اسرائیل علیه حضور فلسطینیان در کرانه باختری، ۲۲ دستور تخلیه و تخریب خانه‌های فلسطینیان در شهر کفر عقب در شمال قدس شرقی اشغالی صادر کرد.

استانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی به این شهر حمله کرده و دستور تخلیه تعداد نامشخصی از خانه‌ها را قبل از تخریب آنها توزیع کرده‌اند.

این استان اعلام کرد که این اطلاعیه‌ها به صاحبان خانه‌های فلسطینی یک هفته فرصت داده است تا ساختمان‌های خود را قبل از تخریب تخلیه کنند.

در بیانیه‌ای که پیشتر توسط این استان منتشر شده بود، آمده بود که مقامات اسرائیلی قبلاً اخطار‌هایی را برای توقف ساخت و ساز حدود ۲۰ خانه در این شهر توزیع کرده بودند.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، نیرو‌های اسرائیلی در منطقه خنیدق در جاده‌ای که شهر‌های بیت عنان و بیت لقیا، در شمال غربی قدس شرقی را به هم متصل می‌کند، بلوک‌های بتنی قرار داده‌اند تا برای نصب یک دروازه نظامی در این منطقه آماده شوند.

وفا اعلام کرد که خنیدق با حملات مکرر نیرو‌های اسرائیلی مواجه است که کشاورزان را هدف قرار می‌دهند و دسترسی آنها به زمین‌هایشان را مسدود می‌کنند، که بخشی از محدودیت‌های مداوم اسرائیل در قدس شرقی است.

آمار منتشر شده توسط کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی نشان می‌دهد که اسرائیل ۹۱۷ ایست بازرسی نظامی در کرانه باختری اشغالی ایجاد کرده است، از جمله ۲۴۴ دروازه که از اکتبر ۲۰۲۳ ساخته شده‌اند.

ارتش اسرائیل و اشغالگران از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ حملات خود را در کرانه باختری تشدید کرده‌اند و طبق آمار رسمی فلسطینی، حداقل ۱۱۸۱ فلسطینی را به شهادت رسانده، ۱۳۰۰۰ نفر را زخمی و نزدیک به ۲۴۰۰۰ نفر را دستگیر کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، قدس اشغالی
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