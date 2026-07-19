دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک از شناسایی و دستگیری عاملان قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان الله اکبریان  گفت: در پی قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در خردادماه سال جاری، با صدور دستورات ویژه قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده، شناسایی و دستگیری عاملان صادر و موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک افزود: با تلاش شبانه‌روزی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان زهک و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عاملان این جنایت در مدت کوتاهی شناسایی و در یک عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: متهمان با دستور مقام قضایی بازداشت شده‌اند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند.

اکبریان ادامه داد: پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت همچنان ادامه دارد.

وی با قدردانی از همکاری و تلاش ضابطان عام و خاص در کشف سریع این پرونده، تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت و آسایش عمومی، به‌ویژه جرائم خشن، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مرتکبان چنین جرائمی از چنگال عدالت بگریزند.

دادستان زهک خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان، صیانت از جان افراد و حفاظت از اموال عمومی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و برخورد قانونی و قاطع با مرتکبان جرائم تا اجرای کامل عدالت با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع دادگستری استان 

برچسب ها: دادگستری ، قاتل فراری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
وهابی = جنایتکار جنگی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
فوری اعدام بدون رسیدگی طولانی
۰
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