باشگاه خبرنگاران جوان - روابطعمومی ادارهکل امور مالیاتی آذربایجانغربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرایط بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مربوط به دورههای مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳، طی بخشنامهای ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه، مؤدیان واجد شرایط میتوانند با پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده و بخش غیرقابلبخشودگی جرایم در مهلتهای تعیینشده، از بخشودگی حداکثر ۹۸ درصدی برخوردار شوند.
این تسهیلات شامل مؤدیانی است که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلتهای تمدیدشده تسلیم کردهاند، اما مالیات متعلق را نپرداخته یا برای پرداخت آن در موعد مقرر ترتیب قانونی اتخاذ نکردهاند.
این دسته از مؤدیان در صورت پرداخت بدهی مالیاتی و بخش غیرقابلبخشودگی جرایم تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از بخشودگی حداکثر ۹۸ درصدی جرایم ماده ۲۲ بهرهمند خواهند شد.
همچنین مؤدیانی که بدهی مالیاتی و سهم غیرقابلبخشودگی جرایم خود را تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ پرداخت کنند، امکان برخورداری از بخشودگی حداکثر ۹۴ درصدی جرایم را خواهند داشت.
روابطعمومی ادارهکل امور مالیاتی آذربایجانغربی از مؤدیان مشمول خواست با استفاده از فرصت ایجادشده، در مهلتهای اعلامشده نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی خود اقدام کنند تا بتوانند از حداکثر تسهیلات قانونی پیشبینیشده بهرهمند شوند.
منبع؛ امور مالیاتی