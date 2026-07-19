باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه خواستار بازگشت آمریکا و ایران به تفاهمنامه اسلام آباد شد و ابراز امیدواری کرد که بار دیگر توافقنامهای بین دو طرف امضا شود.
فیدان در گفتوگو با تلویزیون قطر در جریان سفرش به این کشور گفت: «خوشحالم که قطر بار دیگر تلاش میکند با استفاده از همه روشهای سازنده و کانالهای موجود، هر کاری از دستش برمیآید برای حل این بحران انجام دهد. امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی دریافت کنیم. ترکیه نیز در این موضوع هماهنگی نزدیکی با قطر دارد».
وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که جنگ اخیر بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشته است.
فیدان با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای منطقه، بر ضرورت ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: «امیدواریم توافقی میان ایران و آمریکا هرچه سریعتر دوباره حاصل شود. همانطور که میدانید، با میانجیگری پاکستان، مشارکت گسترده قطر و حمایت ترکیه، یک یادداشت تفاهم آماده شده بود، اما از آن زمان از آن نقطه فاصله گرفتهایم و باید به آن بازگردیم».
او گفت که این موضوعات را در دیدارهای خود در قطر مطرح کرده است.
منبع: آناتولی