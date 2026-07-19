وزیر خارجه ترکیه خواستار تنظیم یک تفاهم‌نامه جدید بین ایران و آمریکا شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه خواستار بازگشت آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد و ابراز امیدواری کرد که بار دیگر توافق‌نامه‌ای بین دو طرف امضا شود.

فیدان در گفت‌و‌گو با تلویزیون قطر در جریان سفرش به این کشور گفت: «خوشحالم که قطر بار دیگر تلاش می‌کند با استفاده از همه روش‌های سازنده و کانال‌های موجود، هر کاری از دستش برمی‌آید برای حل این بحران انجام دهد. امیدواریم در روز‌های آینده خبر‌های خوبی دریافت کنیم. ترکیه نیز در این موضوع هماهنگی نزدیکی با قطر دارد». 

وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که جنگ اخیر بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشته است.

فیدان با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های منطقه، بر ضرورت ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: «امیدواریم توافقی میان ایران و آمریکا هرچه سریع‌تر دوباره حاصل شود. همان‌طور که می‌دانید، با میانجیگری پاکستان، مشارکت گسترده قطر و حمایت ترکیه، یک یادداشت تفاهم آماده شده بود، اما از آن زمان از آن نقطه فاصله گرفته‌ایم و باید به آن بازگردیم». 

او گفت که این موضوعات را در دیدار‌های خود در قطر مطرح کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه ترکیه ، هاکان فیدان ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ و نتانیاهو نباید زنده بمانند
که ترامپ و نتانیاهو نباید زنده بمانند
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
فیدان حرامزاده مامور موساد است
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دیگر هیچ کس در ترکیه نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اعتراف سنتکام به هلاکت یک نظامی آمریکا در شمال عراق
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
13 نظامی آمریکایی در حملات ایران مجروح شده‌اند متأسفانه خیلی کم است
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند
جنگنده ها و هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار گرفتند به هر وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهیم
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دیگر هیچ کس در عراق نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
دیگر هیچ کس در امارات نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار با حمله به غیرنظامیان جنایت جنگی مرتکب شد دیر یا زود انتقام خون رهبر انقلاب و سایر شهدا را خواهیم گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حقوقی ایران باید در مجامع عمومی سازمان های بین المللی پیگیری شود و نه در مذاکره اسلام آباد پاکستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دادگاه‌های ایران صلاحیت محاکمه و مجازات دولت آمریکا و ترامپ را دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا جنایتکار به سایت نیروگاه هسته‌ای دارخوین/ دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
کشور‌های میزبان پایگاه‌های آمریکا شریک تجاوز به ایران هستند
کشور‌هایی که پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، شریک مستقیم تجاوز علیه ایران محسوب می‌شوند.
کشور‌هایی که پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، شریک مستقیم تجاوز علیه ایران محسوب می‌شوند؛ زیرا واشنگتن از این امکانات برای تخریب زیرساخت‌های ایران استفاده می‌کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حامیان داعش چه کسانی هستند؟
عربستان
امارات
ترکیه
قطر
اسرائیل
انگلیس
فرانسه
امریکا
ناتو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
فیلم| سرباز آمریکایی خطاب به ترامپ: شک ندارم ترامپ دجال است و باید کشته شود
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ترامپ: عملیات علیه ایران ضروری است
ترامپ، کشته شدن نظامیان آمریکایی را «مایه تأسف» توصیف کرد، اما ادعا کرد که عملیات علیه ایران همچنان ضروری است.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا است.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مقر تروریست‌ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش در سلیمانیه همچنان در آتش می سوزد
مقر گروه‌های تجزیه‌طلب در سلیمانیه عراق، در پی حملات موشکی و پهپادی ایران، دچار انفجار و آتش‌سوزی گسترده شده و همچنان در آتش می‌سوزد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
انتقام خون رهبر شهیدمان را خواهیم گرفت
انتقام خون رهبر شهیدمان، فرماندهان، نظامیان و شهدای گرانقدر را خواهیم گرفت.
انتقام، خواست ملت ماست و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد
عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌‌ شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
منافع اقتصادی امریکا در منطقه را هدف قرار دهید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار بدون دلیل و بدون علت به کشورمان تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند. پس وظیفه ما ۱۰۰ درصد فقط این است و هم واجب است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا امضای رئیس‌جمهور آمریکا برای ایران اعتبار ندارد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند
جنگنده ها و هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار گرفتند به هر وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
اردن و کویت خواستار اجرای آتش‌بس ایران و آمریکا شدند/ اردن و کویت هر دو شریک جرم جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در منطقه بودن و هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند
هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند.
هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
انتقام خون رهبرشهیدمون وسایر شهدا باید گرفته شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حمله مجدد به نیروگاه برق و آب‌شیرین‌کن کویت
وزارت برق کویت اعلام کرد تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی این نیروگاه تحت تأثیر قرار گرفته و از مدار خارج شده‌اند.
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار تاریخ ایران را نخوانده و از جنگ‌ها درس نگرفته است.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار تاریخ ایران را نخوانده و از جنگ‌ها درس نگرفته است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
متأسفانه ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون در مورد جنایت های آمریکایی ها و جنایتکار و هم جنایت های مزدورانشان کوتاهی کرده است چرا؟!
جنگ تحمیلی هشت ساله سند جنایت های آمریکا و متحدانش بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
پاکستان و چین خواستار از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند/ پاکستان و چین هر دو غلط می کنند چون به خاطر آمریکا جنایتکار از سال 1392 تاکنون بیش از 999 هزار در مذاکره به مردم ایران و کشور ایران خیانت کرده است و هم بیش از 30 هزار نفر مردم ایران را ترور و قتل عام کرده است و هم بیش از 900 میلیارد دلار به مردم ایران و کشور ایران خسارت وارد کرده است و همچنان نیز ادامه دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مقر تروریست‌ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش در سلیمانیه همچنان در آتش می سوزد مقر گروه‌های تجزیه‌طلب در سلیمانیه عراق، در پی حملات موشکی و پهپادی ایران، دچار انفجار و آتش‌سوزی گسترده شده و همچنان در آتش می‌سوزد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
وزیر انرژی آمریکا: تنگه هرمز باز است و روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
وقوع انفجار در اطراف اربیل در شمال عراق
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
همه کسانی که در جنایت علیه ایران شریک بودند در لیست ترور هستند/ نمی‌دانم ترامپ شب‌ها خوابش می‌برد یا نه!
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا ایران جلسه فرماندهان آمریکایی با تروریست‌ها را هدف قرار داد؟
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آمریکا رم را بمباران کرد؛ ۲۷ تیر ۱۳۲۲
۲
۰
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۱۲
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