باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - وضعیت عارف غلامی در استقلال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و با وجود برخی تلاشها برای تغییر نظر کادر فنی، سهراب بختیاریزاده همچنان روی تصمیم خود مبنی بر عدم استفاده از این مدافع پافشاری میکند و حاضر نشده برای ادامه همکاری با او چراغ سبز نشان دهد.
مدیران باشگاه استقلال در روزهای اخیر بار دیگر شرایط این بازیکن را بررسی کردهاند، اما مخالفت کادر فنی باعث شده پرونده ادامه حضور غلامی در جمع آبیپوشان عملاً وارد مرحله تازهای شود.
در همین راستا، مسئولان باشگاه اکنون به دنبال پیدا کردن مشتری مناسب برای این مدافع هستند تا از طریق انتقال او، بخشی از هزینههای پرداختی جبران شود و باشگاه با زیان مالی مواجه نشود. مدیران استقلال معتقدند در صورت جذب مشتری، هم تکلیف این بازیکن مشخص خواهد شد و هم باشگاه از پرداخت هزینههای اضافی جلوگیری میکند.
این در حالی است که اگر استقلال موفق به انتقال غلامی به تیم دیگری نشود، جدایی این بازیکن تنها از طریق توافق با او امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که مستلزم پرداخت مبلغی از سوی باشگاه به این مدافع برای فسخ قرارداد است و میتواند بار مالی تازهای را به استقلال تحمیل کند.
از همین رو، مدیران استقلال طی روزهای آینده مذاکرات خود را با چند باشگاه داخلی و خارجی ادامه خواهند داد تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه انتقال عارف غلامی را فراهم کنند. در غیر این صورت، آنها ناچار خواهند بود برای پایان همکاری با این بازیکن، بر سر نحوه و میزان پرداخت مطالبات او به توافق برسند.
به نظر میرسد تعیین تکلیف عارف غلامی یکی از پروندههای مهم نقلوانتقالاتی استقلال در روزهای آینده خواهد بود؛ پروندهای که نتیجه آن علاوه بر مسائل فنی، از نظر مالی نیز برای مدیران این باشگاه اهمیت ویژهای دارد.