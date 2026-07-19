باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان اظهار کرد: پمپ‌ها و تجهیزات دریایی آبشیرین‌کن بونجی دو شب گذشته مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله و با همتی جهادی کار نصب پمپ‌ها و تجهیزات برق و دیگر اتصالات لازم در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت نصب و از ساعتی قبل کار پمپاژ آب از دریا به مخازن آبشیرین‌کن آغاز شده و از امشب تحویل آب شیرین به شبکه آغاز می‌شود.

حمزه پور بیان داشت: ۷۰ درصد ظرفیت آبشیرین‌کن تا پایان امشب وارد مدار می‌شود و طی فردا ظرفیت آبشیرین‌کن بونجی کامل خواهد شد.وی از همه عوامل فنی دست اندر کار در راه اندازی این آبشیرین‌کن قدردانی کرد.

منبع: فارس