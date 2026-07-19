مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: آب‌شیرین‌کن بونجی جاسک که دو روز پیش مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود، با تلاش همه جانبه اکنون در حال آبگیری مخازن برای روشن کردن آب‌شیرین‌کن هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان اظهار کرد: پمپ‌ها و تجهیزات دریایی آبشیرین‌کن بونجی دو شب گذشته مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله و با همتی جهادی کار نصب پمپ‌ها و تجهیزات برق و دیگر اتصالات لازم در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت نصب و از ساعتی قبل کار پمپاژ آب از دریا به مخازن آبشیرین‌کن آغاز شده و از امشب تحویل آب شیرین به شبکه آغاز می‌شود.

حمزه پور بیان داشت: ۷۰ درصد ظرفیت آبشیرین‌کن تا پایان امشب وارد مدار می‌شود و طی فردا ظرفیت آبشیرین‌کن بونجی کامل خواهد شد.وی از همه عوامل فنی دست اندر کار در راه اندازی این آبشیرین‌کن قدردانی کرد.

منبع: فارس

برچسب ها: آب شیرین کن ، جنگ تحمیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آزیترومایسین
۲۱:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دمتون گرم
انصافا سریع بود
خدا قوت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دمتون گرم. خسته نباشید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ایول داره لوطی گری
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
از شهر قدس پیام میدم هر شب آب قطع میشه حالا هم برق قطع شد ... ممنون به خاطر خدمات رسانی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۱:۱۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آقای حمزه پور از مدیران با سابقه آبفا استان هرمزگان هستند و خدا قوت به تمام افرادی که در راه اندازی دوباره اب شیرین کن زحمت کشیدند
۰
۱
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