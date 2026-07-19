رئیس جمهور روسیه در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی بار دیگر از رهبری و مردم آن کشور برای کمک در عملیات ویژه نظامی تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی پوتین گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی که به روسیه سفر کرده است، بار دیگر از رهبری و مردم آن کشور برای کمک در عملیات ویژه نظامی تشکر کرد.

وی گفت: [پوتین] از این فرصت استفاده کرد تا بار دیگر از رهبری و مردم کره شمالی برای کمکشان در جریان عملیات ویژه نظامی ابراز قدردانی کند. او تأکید کرد که اقدامات ارتش کره شمالی که به سربازان ما کمک کردند، هرگز در کشور ما فراموش نخواهد شد و یادآوری کرد که به آنها نشان‌های دولتی اعطا شده است.

منبع: تاس