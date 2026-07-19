رزمندگان تیپ ۴۸ فتح، یک فروند پهپاد شناسایی و جاسوسی آمریکایی را در مناطق عملیاتی جنوب کشور در اختیار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی و تبلیغات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: بامداد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، یک فروند پهپاد شناسایی و جاسوسی آمریکایی که در حال پرواز و جمع‌آوری اطلاعات از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود، توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح شناسایی و مورد هدف قرار گرفت.

رزمندگان تیپ ۴۸ فتح پس از رصد تحرکات این پرنده بدون سرنشین و انجام اقدامات عملیاتی لازم، موفق شدند پهپاد آمریکایی را شکار کنند و این پهپاد پس از هدف قرار گرفتن، به‌طور سالم بر زمین فرود آمد و در اختیار نیرو‌های عملیاتی قرار گرفت.

این پهپاد آمریکایی با مأموریت شناسایی و جاسوسی در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور داشت و پیش از تکمیل مأموریت خود، با هوشیاری و اقدام به‌موقع رزمندگان تیپ ۴۸ فتح متوقف شد.

به‌دست‌آمدن سالم این پهپاد، امکان بررسی تجهیزات، محموله شناسایی، سامانه‌های ارتباطی و اطلاعات احتمالی ذخیره‌شده در آن را برای کارشناسان فنی و امنیتی فراهم می‌کند و بااین‌حال، تاکنون اطلاعات بیشتری درباره نوع، مدل، مشخصات فنی، محل دقیق شکار و مأموریت جزئی این پرنده بدون سرنشین منتشر نشده است.

تیپ ۴۸ فتح از یگان‌های عملیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود و رزمندگان آن در چارچوب مأموریت‌های محوله، در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور دارند.

جزئیات تکمیلی درباره چگونگی شناسایی و هدف قرار گرفتن این پهپاد و همچنین نتایج بررسی‌های فنی آن، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد

برچسب ها: پهپاد ، حمله آمریکا
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