سخنگوی دولت حملات اخیر دشمن به مراکز غیرنظامی را تلاشی مذبوحانه برای ضربه زدن به آرامش و امنیت زندگی مردم ایران خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ظهر امروز به همراه استاندار بوشهر و فرماندار این شهرستان، در جریان سفر به استان از بخش‌های مختلف زیرساخت هواشناسی شامل ساختمان اداره‌کل، تجهیزات رادار هواشناسی و ایستگاه هواشناسی فرودگاهی بوشهر بازدید کرد.سخنگوی دولت در حاشیه این بازدید ضمن بررسی ابعاد خسارت‌های وارده به این مرکز خدمات‌رسان در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: آنچه ما امروز از نزدیک مشاهده کردیم، مراکزی است که همگی ماهیت غیرنظامی دارند. باید تأکید کنیم که هدف دشمن از این اقدامات، حمله مستقیم به زندگی مردم ایران و هدف قرار دادن هویت و آرامش ایرانیان است.

وی ادامه داد: راه مقابله قطعی با این رویکرد خصمانه، ایستادگی، همبستگی و همدلی همه ما در کنار یکدیگر است.

مهاجرانی با اشاره به فعال‌سازی ستاد بازسازی از روزهای نخست درگیری‌ها، از تأمین منابع مالی و آغاز عملیات بازسازی این زیرساخت‌های حیاتی خبر داد و افزود: بازسازی این مراکز متناسب با اولویت‌های بودجه‌ای کشور در دستور کار جدی دولت قرار دارد.سخنگوی دولت با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان راه خدمت، یاد و خاطره شهیدان عرصه هواشناسی را گرامی داشت و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این سازمان در شرایط دشوار را نمادی روشن از مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن برشمرد.

مهاجرانی با تأکید بر سرعت و دقت در انجام پروژه‌های عمرانی گفت: با تأمین منابع مالی و تعیین اولویت‌ها، ستاد بازسازی آمادگی کامل دارد تا عملیات اجرایی را در آینده‌ای بسیار نزدیک آغاز کند. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد ایستاد و بازسازی این زیرساخت‌های حیاتی را با سرعت و دقت به سرانجام خواهد رساند.
 
پیام مساعدی، مدیرکل هواشناسی استان بوشهر نیز ضمن ارائه گزارشی از روند خدمت‌رسانی و میزان خسارت‌های وارده به تجهیزات حساس این اداره‌کل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهید «قائد امت» بر روحیه جهادی و پایدار کارکنان این مجموعه در تداوم ارائه خدمات تأکید کرد.
برچسب ها: جنگ تحمیلی ، سخنگوی دولت
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