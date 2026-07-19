اعدام، مجازات عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u06a9\u0645 \u0627\u0639\u062f\u0627\u0645 \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u062f\u0648 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u062e\u0634\u0646 \u0648 \u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc\u062e\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f.\n