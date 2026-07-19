باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعدام، مجازات عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان + فیلم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور و اجرای حکم اعدام عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی دو تن از عوامل بسیار خشن و بی رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان بامداد امروز اجرا شد.

مطالب مرتبط
اعدام، مجازات عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان + فیلم
young journalists club

دو تن از عوامل جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان مجازات شدند

اعدام، مجازات عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان + فیلم
young journalists club

موزه چاقو‌ها و کبریت‌های رنگارنگ + فیلم

اعدام، مجازات عاملان جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان + فیلم
young journalists club

عامل آتش‌زدن فرمانداری و کلانتری شهرستان دهاقان به دار مجازات آویخته شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم
۱۰۷۶

روایت عراقچی از حمله تروریستی آمریکا به بیت رهبری + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
حملات موشکی شدید روسیه به کی‌یف + فیلم
۸۸۸

حملات موشکی شدید روسیه به کی‌یف + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم
۸۶۶

چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
برداشت سردرختی‌های تابستانه در دامغان + فیلم
۷۸۶

برداشت سردرختی‌های تابستانه در دامغان + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
افسر ارشد سابق آمریکا؛ واشنگتن درباره تلفات و بحران تسلیحاتی دروغ می‌گوید! + فیلم
۷۴۶

افسر ارشد سابق آمریکا؛ واشنگتن درباره تلفات و بحران تسلیحاتی دروغ می‌گوید! + فیلم

۲۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha