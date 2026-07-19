باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج در محدوده کلاکشهر نیمهسنگین و در برخی مقاطع محور تهران-شهریار سنگین گزارش شده است.
وی افزود: محورهای شمالی کشور در زمان حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد.
محرابینیا با اشاره به محدودیتهای ترافیکی ناشی از اجرای عملیات عمرانی در محور هراز تصریح کرد: محور هراز در محدوده حدفاصل تونل زیارباغ واقع در استان مازندران از تاریخ ۲۹ تیر تا سوم مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۸ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار در کیلومتر ۹۰، مسدود خواهد بود.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، در زمان اجرای این عملیات، تردد از مسیرهای جایگزین سوادکوه (فیروزکوه) و کندوان امکانپذیر است.
وی همچنین از انسداد دو محور در جنوب کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس-بندر لنگه در محدوده «کلمتعی» و «تردد از مسیر جایگزین» و همچنین محور بندرعباس-بندر خمیر و تردد از مسیر جایگزین، تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.