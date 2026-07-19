مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت:روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در  ارتفاعات البرز مرکزی، شمال غرب و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق را شاهد هستیم. 

وی افزود: در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. تنها در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقعی پیش بینی می شود.

او گفت:فردا (دوشنبه) در استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و سه شنبه و چهارشنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز و قزوین و پنجشنبه غیر از خراسان شمالی و خراسان رضوی در سایر مناطق ذکر شده ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

وی افزود : روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است.

وی افزود:در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب‌غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او گفت:دوشنبه و سه شنبه دریای خزر، شرق دریای عمان و چهارشنبه شرق دریای عمان و شمال خلیج فارس مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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