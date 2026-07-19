باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گاردین در گزارشی بررسی کرد که تصمیمات سیاسی دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، توانایی دولت فدرال برای مقابله با چالش‌های متعدد در زمینه‌های گوناگون را کاهش داده و حتی در برخی موارد آنها را تشدید کرده است. در یک سال گذشته، دولت او اقداماتی مانند کاهش نیروی کار فدرال، لغو برخی مقررات زیست‌محیطی و کاهش بودجه پژوهش‌های علمی را دنبال کرده است.

در همین هفته، ترامپ در سخنرانی‌ای درباره سلامت انتخابات آمریکا ابراز تردید کرد و هفته گذشته نیز فردی مخالف حمایت از محیط زیست را مسئول نظارت بر گزارش دولت درباره تغییرات آب‌وهوایی آمریکا کرد. همزمان، آمریکا با شیوع گسترده بیماری انگلی «سیکلوسپوریازیس» روبه‌رو شده که می‌تواند باعث اسهال شدید و طولانی‌مدت شود.

به طور کلی، تلاش ترامپ برای کاهش کارمندان دولتی، بخش‌های مختلفی از جمله نهاد‌های مرتبط با امنیت انتخابات را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

طبق اظهارات مارک وارنر، سناتور دموکرات، کاهش نیرو در آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا باعث از دست رفتن حدود یک‌سوم کارکنان این نهاد شده است. دولت همچنین پیشنهاد کاهش ۷۰۷ میلیون دلاری بودجه این آژانس را مطرح کرده است.

دیگر نهاد‌های مسئول مقابله با دخالت خارجی در انتخابات نیز با کاهش نیرو مواجه شده‌اند. بر اساس این گزارش، اف‌بی‌آی از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۲۸۰۰ مأمور خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، کاهش بودجه در دولت ترامپ، بر مقابله با برخی بیماری‌ها تأثیر گذاشته است. مقام‌های بهداشت عمومی در پنج ایالت آمریکا، از جمله میشیگان با یکی از بزرگ‌ترین شیوع‌های بیماری انگلی سیکلوسپوریازیس در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند. این بیماری باعث اسهال شدید می‌شود و مسئولان می‌گویند کمبود منابع، روند ردیابی بیماری را کند کرده است.

این گزارش می‌گوید دولت آمریکا حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار از بودجه ادارات بهداشت ایالتی و محلی کاسته و برنامه‌های هماهنگی برای مقابله با بیماری‌های ناشی از غذا را محدود کرده است.

همچنین آمریکا در سال ۲۰۲۶ با افزایش موارد سرخک روبه‌رو است؛ به‌طوری که احتمال دارد رکورد سال گذشته، که بدترین میزان در سه دهه اخیر بود، شکسته شود.

در زمینه محیط زیست نیز، دولت ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش مقررات زیست‌محیطی انجام داده است. در شرایطی که بخش‌هایی از آمریکا به دلیل دود آتش‌سوزی‌های کانادا با مشکلات کیفیت هوا روبه‌رو هستند، کارشناسان هشدار داده‌اند این سیاست‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری آمریکا در برابر بحران‌های زیست‌محیطی را افزایش دهد.

دولت ترامپ همچنین برخی برنامه‌های تحقیقاتی اقلیمی را متوقف کرده، بودجه تحقیقات آب‌وهوایی را کاهش داده و از برخی همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی فاصله گرفته است.

منبع: گاردین