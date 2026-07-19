رئیس اورژانس آذربایجان غربی از امداد رسانی به یک سانحه رانندگی در سه راهی محمدیار- نقده که منجر به نصدومیت ۶ نفر شد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -  دکتر رضا زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان غربی گفت:تصادف خودروی پراید و دنا در سه راهی محمدیار(۵کیلومتری شهرستان نقده)در تاریخ ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۴:۲۰ ظهر رخ داد و منجر به مصدومیت شش نفر شد.

وی افزود :پس از اعلام ماموریت کارشناسان اورژانس با یک دستگاه آمبولانس (پایگاه جاده ای محمدیار) بلافاصله و در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند.و کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات اولیه و کنترل صحنه مصدومان را پایش کردند .و در این حادثه سه نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و سه نفر دیگر را برای ادامه روند درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده انتقال دادند.

دکتر رضا زاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، در این خصوص گفت: "با ورود به موقع تیم پزشکی، توانستیم به سرعت به مصدومان کمک کنیم و ایمنی آن‌ها را تأمین کنیم. تلاش ما همواره بر این است که تمامی مصدومان به بهترین شکل درمان شوند.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، اورژانس
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