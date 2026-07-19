وزارت نیرو از هموطنان درخواست کرد که با مدیریت هوشمندانه مصرف، در تأمین برق پایدار دیدار نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت نیرو در اطلاعیه ای اعلام کرد:هموطنان گرامی؛ در آستانه برگزاری دیدار نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال، خادمین شما در صنعت برق با تمام توان در تلاشند تا پایداری شبکه سراسری را برای تماشای این مسابقه در سراسر کشور تضمین نمایند.

از شما تقاضا داریم با مدیریت هوشمندانه مصرف برق در ساعات برگزاری مسابقه، یاری‌گرِ فرزندان خود در صنعت برق باشید. با رعایت نکات ساده‌ای همچون تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی عدد ۲۵ و خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف، می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که تمامی خانواده‌های عزیز در اقصی‌نقاط ایران، از تماشای این رویداد جذاب بهره‌مند شوند.

همراهی و مشارکت شما، ضامن پایداری برق برای همه هموطنانمان خواهد بود.