رئیس جمهور لبنان روز یکشنبه در آغاز سفر رسمی خود به واشنگتن با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز یکشنبه در آغاز سفر رسمی خود به واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرد.

در این بیانیه آمده است که در این جلسه که در وزارت امور خارجه برگزار شد، در مورد چارچوب سه‌جانبه ایالات متحده، اسرائیل و لبنان بحث و گفت‌و‌گو شد.

روبیو بار دیگر بر تعهد واشنگتن به «اجرای موفقیت‌آمیز چارچوب سه‌جانبه» و حمایت از «تلاش‌های لبنان برای تحقق صلح، بهبود اقتصادی و آینده‌ای بهتر برای مردم لبنان» تأکید کرد.

عون روز شنبه برای یک سفر رسمی چهار روزه وارد واشنگتن شد و قرار است روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید دیدار کند.

طبق بیانیه قبلی ریاست جمهوری لبنان، انتظار می‌رود رئیس جمهور لبنان همچنین با اعضای سنای آمریکا و مقامات دولت ترامپ دیدار‌هایی داشته باشد.

ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که عون قصد دارد در مورد وضعیت لبنان، تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس و بازگرداندن امنیت و ثبات، خروج ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان و گسترش اختیارات دولتی در سراسر کشور بحث کند.

اسرائیل با وجود امضای توافقنامه چارچوب مورد حمایت آمریکا در ۲۶ ژوئن توسط دو طرف، همچنان به حملات خود به لبنان ادامه می‌دهد. این توافقنامه، خروج مرحله‌ای اسرائیل از خاک لبنان را که با دو منطقه آزمایشی آغاز می‌شود، پیش‌بینی می‌کند.

اسرائیل مناطقی از جنوب لبنان را اشغال کرده است که برخی از آنها را دهه‌هاست در اختیار دارد، در حالی که برخی دیگر در جریان جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ و حمله‌ای که از مارس گذشته آغاز شد، تصرف شده‌اند.

منبع: آناتولی