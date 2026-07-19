باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در دیدار با جمعی از مردم شهرستان مرزی هیرمند در سالن وحدت استانداری، با شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات آنان، اظهار کرد: مشکلاتی که امروز درباره آنها صحبت می‌کنیم، یک‌شبه به وجود نیامده‌اند که بتوان انتظار داشت در مدت کوتاهی برطرف شوند، اما با ظرفیت‌هایی که در مردم استان وجود دارد، می‌توان مسیر حل بسیاری از مسائل را هموار کرد.

وی افزود: نباید اجازه داد وجود مشکلات، باعث ایجاد ناامیدی در جامعه شود؛ چرا که مردم سیستان و بلوچستان در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند در شرایط دشوار نیز ایستادگی و همراهی خود را حفظ کرده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به شناخت خود از مسائل اجتماعی و اقتصادی استان گفت: پیش از پذیرش مسئولیت نیز با بسیاری از این دغدغه‌ها آشنا بودم، زیرا از میان همین مردم آمده‌ام و مسائل و واقعیت‌های کف جامعه را لمس کرده‌ام.

بیجار ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود، ریشه در سال‌ها تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نگاه‌هایی دارد که باید امروز مورد بازنگری قرار گیرد؛ از همین رو اصلاح مسیر، نیازمند شناخت دقیق مسائل و پذیرش سهم همه ما در شکل‌گیری شرایط موجود است.

وی با اشاره به برخی نگاه‌های نادرست نسبت به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری کرده‌ام، اصلاح نگاه صرفاً امنیتی به استان است؛ چرا که این منطقه فقط با مسائل امنیتی تعریف نمی‌شود و ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، اقتصادی و مرزی گسترده‌ای دارد.

استاندار افزود: سیستان و بلوچستان استانی با پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیق است و باید ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مختلف دیده شود.

بیجار با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی گفت: بخشی از فاصله‌ای که در سال‌های گذشته میان مردم و نظام تصمیم‌گیری ایجاد شد، واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و برای کاهش آن تلاش کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مرز در توسعه استان گفت: مرز نباید صرفاً به عنوان یک محدودیت دیده شود؛ در گذشته همین مرزها محل رفت‌وآمد و رونق اقتصادی بوده و باید تلاش کنیم ظرفیت‌های آن دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه به موضوع ساماندهی سوخت اشاره کرد و گفت: این موضوع از ابتدای آغاز به کار مدیریت استان پیگیری شده و مذاکرات و مکاتبات متعددی در سطوح مختلف برای رسیدن به راهکار مناسب انجام شده است.

وی افزود: شرایط خاص سیستان و بلوچستان از جمله گستردگی جغرافیایی، فاصله مناطق، شرایط اقلیمی و نیازهای مردم باید در تصمیم‌گیری‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.

بیجار با بیان اینکه برخی مسائل در سطح استان و برخی دیگر نیازمند تصمیم‌گیری ملی است، گفت: پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌هایی مانند سوخت، مرز، آب، زیرساخت‌ها و مسائل اجتماعی ادامه دارد، اما باید واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های اجرایی نیز برای مردم شفاف بیان شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع، تلاش شده روند اجرای پروژه‌های عمرانی استان متوقف نشود و ظرفیت‌های جدید برای تکمیل طرح‌های مورد نیاز مردم به کار گرفته شود.

استاندار همچنین درباره موضوع افراد فاقد مدارک هویتی گفت: این مسئله از دغدغه‌های جدی استان است و با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است تا برای آن در چارچوب قانون، راهکار مناسبی پیدا شود.

بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توسعه مرزی و فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مرز، بازارچه‌ها و مناطق اقتصادی استان از برنامه‌های مهم مدیریت استان است و در این زمینه پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شده است.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مسائل نیست، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا مردم در کنار مسئولان حضور داشته‌اند، امکان عبور از مشکلات بیشتر شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: همه مطالبات مطرح‌شده در این نشست ثبت و برای بررسی و پیگیری در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار خواهد گرفت و ارتباط مستقیم با مردم برای شنیدن مسائل و یافتن راه‌حل‌ها ادامه خواهد داشت.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان