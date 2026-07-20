رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر گفت: میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید محمدحسین سجادی‌نیری رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند نزولی سرمایه‌گذاری در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سال نسبتاً موفقی برای اکوسیستم فناوری کشور بود و چند سرمایه‌گذاری بزرگ و اثرگذار در این سال انجام شد، اما این روند در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تداوم پیدا نکرده است.

او افزود: بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به شرایط ناشی از جنگ و بی‌ثباتی‌های اقتصادی بازمی‌گردد، اما عامل مهم‌تر، نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به امکان خروج از سرمایه‌گذاری یا همان «اگزیت» است؛ موضوعی که همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر محسوب می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ادامه داد: سرمایه‌گذار زمانی حاضر به ورود به یک کسب‌وکار نوآورانه می‌شود که چشم‌انداز روشنی برای خروج از سرمایه‌گذاری و کسب بازده داشته باشد، اما در سال‌های اخیر این مسیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

او تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسیر‌های خروج سرمایه‌گذاران، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به بازار سرمایه است، اما این فرآیند با موانع متعددی روبه‌روست و همین مسئله موجب شده بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید احتیاط بیشتری داشته باشند.

سجادی‌نیری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های شاخص سال ۱۴۰۳ گفت: سرمایه‌گذاری «همراه اول» و «حرکت اول» در دیجی‌کالا و همچنین سرمایه‌گذاری «تپسل» در کافه‌بازار از مهم‌ترین معاملات سرمایه‌گذاری آن سال بود که نقش مهمی در پویایی اکوسیستم ایفا کرد، اما متأسفانه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نمونه‌های مشابهی تکرار نشده است.

او افزود: اکنون حدود یک‌سوم سال ۱۴۰۵ سپری شده و اگر نرخ سرمایه‌گذاری چهار ماه نخست سال ملاک قرار گیرد، شرایط امیدوارکننده نیست؛ هرچند امیدواریم با عبور از آثار ناشی از جنگ، فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات حرکت کند و سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های آینده افزایش یابد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر تأکید کرد: سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از مهم‌ترین موتور‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و هرگونه کاهش در این حوزه، به طور مستقیم بر رشد شرکت‌های فناور، توسعه فناوری و اشتغال دانش‌بنیان تأثیر خواهد گذاشت.

او خاطرنشان کرد: بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند‌های خروج سرمایه و ایجاد ثبات اقتصادی، سه پیش‌شرط اساسی برای احیای جریان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: سرمایه گذاری ، دانش بنیان
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