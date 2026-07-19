باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه عبری «کان» وابسته به رژیم صهیونیستی روز یکشنبه به نقل از منابع امنیتی آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که واشنگتن به تلآویو اطلاع داده است در روزهای آینده حملات خود علیه ایران را تشدید خواهد کرد.
این شبکه همچنین مدعی شد که واشنگتن در مرحله فعلی قصد ندارد رژیم صهیونیستی را در این حملات مشارکت دهد؛ «زیرا این اقدام میتواند ایران را به انجام حملات تلافیجویانه علیه اسرائیل ترغیب کند».
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که آمریکا جنگندههای بیشتری به آسیای غربی اعزام کرده است؛ اقدامی که همزمان با حملات ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن انجام میشود.
روز گذشته سنتکام تایید کرد که دو نظامی آمریکایی که در پایگاه این کشور در اردن بودند، در حملات ایران کشته شدهاند و یک نظامی دیگر مفقود است. این خبر شمار کلی نظامیان کشته شده آمریکایی در جنگ علیه ایران را به ۱۶ نفر میرساند.
منبع: بریکینگ نیوز