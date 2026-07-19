دبیر قرارگاه بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان گفت: در راستای کمک به پایداری شبکه، برق ۱۰ اداره پرمصرف قم قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید هادی روشن دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم اعلام کرد: مصرف برق ادارات و سایر مراکز به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق این مراکز با جدیت قطع خواهد شد.

او افزود:در همین راستا در جهت کمک به پایداری شبکه، برق ۱۰ اداره و سازمان پرمصرف و بد مصرف استان قم قطع شد.

دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، در مسیر صرفه‌جویی انرژی و تأمین برق پایدار برای بخش‌های مختلف همراهی لازم را داشته باشند.