دبیر قرارگاه بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان گفت: در راستای کمک به پایداری شبکه، برق ۱۰ اداره پرمصرف قم قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید هادی روشن دبیر قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم اعلام کرد: مصرف برق ادارات و سایر مراکز بهصورت مستمر رصد و پایش میشود و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق این مراکز با جدیت قطع خواهد شد.
او افزود:در همین راستا در جهت کمک به پایداری شبکه، برق ۱۰ اداره و سازمان پرمصرف و بد مصرف استان قم قطع شد.
دبیر قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم خاطرنشان کرد: انتظار میرود تمامی دستگاهها با رعایت دقیق دستورالعملهای ابلاغی، در مسیر صرفهجویی انرژی و تأمین برق پایدار برای بخشهای مختلف همراهی لازم را داشته باشند.