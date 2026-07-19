باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در خصوص آخرین وضعیت زیرساخت‌های کشور پس از حملات دشمن گفت: امروز توفیق پیدا کردم از نزدیک از صدمات وارد شده به زیرساخت‌های کشور ناشی از اقدام دشمن صهیونیستی-آمریکایی بازدید داشته باشم. خوشبختانه موفق عمل کردیم، اما نکته‌ای که به نظر من در این موضوع مهم است، این است که در این حمله وحشیانه که یک اقدام ضد بشری و از نظر مقررات جهانی کاملاً مردود است، بخش‌های مهمی از آب‌شیرین‌کن بونجی مورد آسیب قرار گرفته بود که توسط همکاران من در زمانی بسیار کوتاه، مطابق آنچه فرمودید، به مدار بهره‌برداری برگشت داده شد.

علی‌آبادی در ادامه به سوابق مشابه چنین حملاتی اشاره کرد و افزود: البته می‌دانید ما سابقاً هم از این جنس ضربات وحشیانه را دریافت کرده بودیم. در منطقه هرمزگان و جزیره قشم، ما یک نیروگاه و یک آب‌شیرین‌کن را از دست داده بودیم؛ صدمات مشابهی به نیروگاه‌هایی مثل مبین، فجر و دماوند نیز وارد شده بود. پیش از این هم به آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌های مرتبط با مردم در منطقه بندرعباس، مثل نیروگاه هنگام و نیروگاه بندرعباس صدمه زده بودند. ولی خب الحمدالله با همکاری یاران و برادران ما، در زمان بسیار کوتاه تعمیرات انجام شد.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که فرمودید، در حال حاضر مشکلی از حیث تامین وجود ندارد. البته کاری که ما انجام دادیم در مرحله اول، آبرسانی از طریق تانکر‌ها بود، ولی بعداً بلافاصله با انجام تعمیرات، دیگر نیازی به تانکر نیست و شرایط به وضعیت اولیه بازگشته است.