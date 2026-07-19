وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که علی الزیدی در پایان این هفته به ایران سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه عراق روز یکشنبه اعلام کرد که علی الزیدی، نخست وزیر عراق در پایان این هفته به ایران سفر خواهد کرد و چندین تفاهم‌نامه در زمینه همکاری مشترک امضا خواهد کرد.

در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی عراق (INA) دریافت شد، این وزارتخانه اعلام کرد که «محمد حسین بحرالعلوم، معاون وزیر امور خارجه در امور روابط دو جانبه از محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در دفتر مرکزی وزارتخانه استقبال کرد.»

در این بیانیه آمده است: «دو طرف در مورد روابط دو جانبه بین عراق و ایران، دستور کار سفر قریب‌الوقوع نخست وزیر به تهران در پایان این هفته و مقدمات جاری برای این سفر از جمله امضای چندین یادداشت تفاهم در زمینه‌های همکاری مشترک که روابط دوجانبه را تقویت کرده و در خدمت منافع مشترک هر دو کشور خواهد بود، گفت‌و‌گو کردند.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)