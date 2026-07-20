معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، گفت: پایه اول ابتدایی به دلیل گذار دانش‌آموز از فضای خانه به مدرسه، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  ورود به مقاطع تحصیلی، همواره برای دانش‌آموزان با تغییرات رفتاری و شناختی همراه است. با این حال، تداوم افت تحصیلی در دو نقطه عطف نظام ابتدایی یعنی «ورود به مدرسه» و «پایان دوره ابتدایی»، زنگ خطری است که سیاست‌گذاران آموزش و پرورش را بر آن داشته تا راهکارهای پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در تبیین دلایل تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر کاهش نرخ تکرار پایه در مقاطع تحصیلی ابتدایی، گفت: پایه اول ابتدایی به دلیل گذار دانش‌آموز از فضای خانه به مدرسه، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به دلیل عدم دسترسی به دوره‌های پیش‌دبستانی، آمادگی لازم را برای ورود به این پایه ندارند.

وی افزود: در مناطق دوزبانه و مناطق کم‌برخوردار، فقدان آموزش‌های پیش‌دبستانی مشهودتر است و دانش‌آموزان ممکن است فاقد آمادگی زبانی، شناختی و مهارت‌های اجتماعی لازم برای ورود به کلاس اول باشند؛ همین امر موجب می‌شود که نرخ تکرار پایه و بازماندگی از تحصیل در پایه اول نسبت به سایر پایه‌ها بیشتر باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: پایه ششم نیز به دلیل اینکه نقطه پایان یک دوره تحصیلی و آغاز مرحله‌ای جدید است، شرایط خاص خود را دارد. در این مقطع، دانش‌آموزان در شرایط سنی حساسی قرار دارند و متأسفانه در خانواده‌های کم‌برخوردار که با چالش فقر اقتصادی دست‌وپنج نرم می‌کنند، این دانش‌آموزان بیش از سایرین در معرض آسیب اشتغال زودهنگام قرار می‌گیرند.

حکیم‌زاده ادامه داد: تأثیر مستقیم فقر اقتصادی بر بازده تحصیلی دانش‌آموزان در این پایه، یکی از عوامل کلیدی است که برنامه‌ریزی برای حمایت‌های آموزشی و معیشتی از این گروه را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

وی تصریح کرد: با ورود دانش‌آموزان به پایه‌های میانی، وضعیت تحصیلی آنان به مرور به سمت ثبات و شرایط مطلوب‌تر حرکت می‌کند؛ بنابراین تمرکز راهبردی نظام آموزشی باید بر رفع موانع موجود در مقاطع‌گذار و به ویژه پایه اول و ششم متمرکز باشد.

برچسب ها: کلاس اولی ها ، کلاس ششم ، افت تحصیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
مدارس دولتی هنوز کلاس ها شروع نشده زنگ زدن خانوادها با چک وکارت بیایند مدرسه چرا در آموزش وپروش حرفها متناقض مدرسه یه چیزی میگه آموزش وپرورش یه چیز دیگه .توی این وضع اقتصادی بد دولت از خانوادها حمایت کند مدارس واقعا زور می کنند.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کلاس اول و ششم باید ۱۵ نفره بشه
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۳
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