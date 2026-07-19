در میان همه داغ‌های کربلا، یاد حضرت رقیه (س) غمی دیگر دارد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها)، مراسم سوگواری و عزاداری باحضور هیئت‌های عزاداران یزدی در مساجد، حسینیه ها، تکایا برگزار شدو عزاداران یاد و خاطره شهدای اخیر همچنین یاد و خاطره رهبر و خانواده ایشان را گرامی داشتند. 

در میان همه داغ‌های کربلا، یاد حضرت رقیه (س) غمی دیگر دارد؛ دختری کوچک که پس از عاشورا، روز‌های سخت اسارت و دوری از پدر را تحمل کرد. نام او که به میان می‌آید، دل‌ها بی‌اختیار راهی خرابه شام می‌شود و اشک، زبان ارادت به مظلومیت اهل‌بیت (ع) می‌گردد.

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حضرت رقیه (س) دختر امام حسین (ع) در واقعه عاشورا سه سال سن داشتند که بعد از شهادت پدر و یارانش در عصر عاشورا، به همراه دیگر زنان بنی‌هاشم توسط سپاه یزید به اسیری رفتند و در خرابه‌های شام به شهادت رسیدند.

برچسب ها: مراسم عزاداری ، حضرت رقیه ، هیئت های یزد
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