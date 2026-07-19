یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی و همچنین یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در غرب کشور منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه غرب خبر داد.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل، یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

برچسب ها: ارتش ، پدافند هوایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد جعفری
۰۸:۳۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
دست تک تک شما دلاور مردان ارتش، سپاه و بسیج را می بوسم. خداوند حافظ و نگهدارتان باد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین 🤲
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند
جنگنده ها و هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار گرفتند به هر وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهیم
۸
۹
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