یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی و همچنین یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در غرب کشور منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی، با رهگیری و شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه غرب خبر داد.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ساعاتی قبل، یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانه‌های نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.