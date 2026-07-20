پژوهشگران جوان مشهدی، سامانه «رباتوس» را با هدف هوشمندسازی مدیریت ظرفیت سالن‌های نمایش در مسابقات بین‌المللی فیراکاپ معرفی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی فیراکاپ آزاد ایران، با حضور تیم‌ها و مخترعان جوان از سراسر کشور و جهان، میزبان مجموعه‌ای از طرح‌های رباتیک و سیستم‌های خودکار است که با هدف حل چالش‌های روزمره طراحی شده‌اند.

در میان پروژه‌های ارائه شده در این دوره، طرح «رباتوس» به عنوان یک سامانه هوشمند مدیریت صندلی‌ها مطرح است. این پروژه که توسط گروهی از نوجوانان پژوهشگر مشهد طراحی شده، با هدف نظم‌بخشی به سالن‌های سینما، از فناوری بارکد (Barcode) برای کنترل دسترسی و زمان‌بندی استفاده می‌کند.

در همین راستا امین مشوری، یکی از طراحان این سامانه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مکانیزم عملکرد و مدیریت هوشمند ظرفیت این سامانه با بهره‌گیری از اسکنرهای تعبیه شده در هر ردیف یا صندلی، از طریق شناسایی بارکد اختصاصی، امکان باز شدن قفل صندلی و نشستن کاربر را فراهم می‌سازد. 

وی ادامه داد: از ویژگی‌های فنی این طرح، قابلیت مدیریت زمان دقیق است؛ به گونه‌ای که سیستم با درک مدت زمان فعالیت (به عنوان مثال زمان پخش یک فیلم سینمایی)، وضعیت صندلی را در طول مدت نمایش در حالت فعال نگه می‌دارد.

جلوگیری از اشغال غیرمجاز و حفظ نظم عمومی

وی افزود: یکی از بخش‌های کلیدی این نوآوری، بهره‌گیری از یک تایمر هوشمند است که پس از پایان زمان مقرر (به عنوان مثال ۱۰ دقیقه پس از اتمام فیلم)، به صورت خودکار فرآیند قفل‌گذاری را فعال می‌کند. 

مشوری گفت: هدف از پیاده‌سازی این تکنولوژی، جلوگیری از اشغال غیرمجاز صندلی‌ها و تضمین رعایت حقوق شهروندان و تماشاگران است تا از بروز هرگونه اختلال در نظم سالن‌ها و تداخل در حقوق مشتریان جلوگیری شود.

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برچسب ها: مسابقات رباتیک ، هوش مصنوعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
صندلی های سینما خیلی به هم چسبیده اند و ملت به سختی بین ردیف صندلی ها حرکت میکنن و باید فاصله صندلی ها با صندلی جلویی یک متر باشه و مردم بتونن پاهاشون رو دراز کنن
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