باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اعظم کریمی، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در آئین اختتامیه اولین رویداد کارآفرینی جوانان با رویکرد هوش مصنوعی با بیان اینکه این برنامه صرفاً یک دوره آموزشی نبود، اظهار کرد: این رویداد تلاشی مؤثر برای شناسایی استعداد‌های جوان در استان‌های مختلف و آماده‌سازی آنان برای آینده‌ای بود که هوش مصنوعی یکی از ارکان اصلی آن به شمار می‌رود.

او با قدردانی از برگزارکنندگان، افزود: مسیر انتخاب‌شده برای اجرای «جوان سال» مسیری درست بود. این ایده که از ابتکارات دکتر رحیم، معاون امور جوانان، شکل گرفت نشان داد اگر به جوانان مستعد، علاقه‌مند و نخبه فرصت داده شود، آنان با انگیزه به سمت آموزش حرکت کرده و توانایی خلق ارزش و ثروت را خواهند داشت.

کریمی با اشاره به محتوای آموزشی این رویداد تصریح کرد: تلاش کمیته علمی این بود که شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی با ابزار‌های هوش مصنوعی و فرصت‌های پیش‌روی این فناوری، نگاهی متفاوت به مقوله کارآفرینی پیدا کنند؛ هدفی که مهم‌ترین دستاورد این دوره به شمار می‌رود.

او تأکید کرد: پایان این رویداد، آغاز مسیر یادگیری شرکت‌کنندگان است و جوانان باید با صرف زمان بیشتر، آموزش‌های تخصصی را جدی گرفته و از فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای کسب درآمد در کنار حرفه خود بهره بگیرند.

کریمی یکی از ویژگی‌های مهم این دوره را طراحی تعاملی و شبکه‌سازی میان نخبگان و کارآفرینان سراسر کشور دانست و گفت: تعاملات ارزشمندی میان شرکت‌کنندگان شکل گرفت و امیدواریم این ارتباطات به تشکیل تیم‌های نوآوری در استان‌ها منجر شود؛ تیم‌هایی که بتوانند در اجرای مأموریت‌های معاونت امور جوانان و وزارت ورزش و جوانان نیز نقش‌آفرینی کنند.

او همچنین از حمایت معاونت امور جوانان از ایده‌های نوآورانه خبر داد و افزود: حوزه جوانان از طرح‌های خلاقانه، حمایت مادی و معنوی خواهد کرد. همچنین تسهیلاتی از محل اعتبارات ویژه به جوانان کارآفرین اختصاص یافته و فراخوان جدید آن نیز به‌زودی منتشر می‌شود که فرصت مناسبی برای عملیاتی کردن ایده‌ها خواهد بود.

کریمی در پایان ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه‌ساز تحولی جدی در مسیر کارآفرینی شرکت‌کنندگان باشد و از اعضای کمیته علمی، استادان، شرکت‌کنندگان، مدیران و عوامل اجرایی و همچنین میزبانان برنامه به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی در برگزاری این دوره قدردانی کرد و برای همه جوانان حاضر در این رویداد آرزوی موفقیت داشت.

شیراز به مرکز رویداد‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به برگزاری رویداد ملی هوش مصنوعی در شیراز، از تثبیت جایگاه این شهر به‌عنوان مرکز برگزاری برنامه‌های هوش مصنوعی وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

مهدی کوکبی با قدردانی از حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور اظهار کرد: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، تمامی شرکت‌کنندگان در این رویداد حضور یافتند و حتی یک مورد غیبت نیز ثبت نشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر انتخاب‌شده برای برگزاری این رویداد، مسیر درستی بوده است.

او افزود: برخلاف بسیاری از رویداد‌ها که معمولاً با کاهش میزان مشارکت مواجه هستند، این برنامه با حضور صددرصدی شرکت‌کنندگان برگزار شد و حتی استان‌های دیگر نیز خواستار حضور افراد بیشتری بودند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت امکان پذیرش متقاضیان جدید وجود نداشت.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان فارس با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد گفت: ایده برگزاری برنامه از حدود هفت تا هشت ماه پیش و در نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان مطرح شد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، این طرح به مرحله اجرا رسید.

کوکبی ادامه داد: در یکی از جلسات مشترک با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، میزبانی شیراز برای برگزاری رویداد‌های هوش مصنوعی این وزارتخانه نهایی و جایگاه این شهر به‌عنوان مرکز این رویداد‌ها تثبیت شد.

او، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره را ایجاد فرصت‌های شغلی برای شرکت‌کنندگان دانست و اظهار کرد: تنها در همین دو روز برگزاری رویداد، برخی از شرکت‌کنندگان پیشنهاد همکاری و اشتغال دریافت کردند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی برنامه و ارتباط آن با نیاز‌های بازار کار است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان فارس با تأکید بر اینکه اختتامیه این رویداد در واقع آغاز یک مسیر جدید است، ابراز امیدواری کرد این برنامه در دوره‌های آینده نیز با حمایت مسئولان ادامه یابد و زمینه توسعه مهارت‌های تخصصی و اشتغال جوانان را بیش از پیش فراهم کند.

کوکبی در پایان از معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعضای کمیته علمی، تشکل‌های مردم‌نهاد، همکاران اداره‌کل ورزش و جوانان فارس و تمامی عوامل اجرایی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، قدردانی کرد و برای شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت و سلامتی داشت.

ایران باید در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیرد

هادی بسطام مدیریت هوش مصنوعی معاونت راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس هم، بر ضرورت توجه جدی به فناوری هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: هوش مصنوعی دیگر متعلق به آینده نیست، بلکه به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده و هر مجموعه‌ای که از این فناوری عقب بماند، از مسیر پیشرفت بازخواهد ماند.

او با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، به‌ویژه خانم کریمی و آقای کوکبی، اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز توسعه دانش و فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی در کشور است و از همه دست‌اندرکارانی که با تلاش و مجاهدت این برنامه را به سرانجام رساندند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

بسطام با اشاره به سرعت تحول فناوری‌های هوش مصنوعی افزود: تا همین چند ماه پیش، بسیاری از قابلیت‌های هوش مصنوعی همچون برنامه‌ریزی، تحلیل داده و تهیه گزارش برای بسیاری از افراد دور از ذهن بود، اما امروز این فناوری تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. از این‌رو، هر فرد یا سازمانی که در برابر این تحول مقاومت کند، به‌تدریج از عرصه رقابت حذف خواهد شد.

او با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت هوش مصنوعی تصریح کرد: همان‌گونه که معظم‌له تأکید کرده‌اند، کشوری که از هوش مصنوعی عقب بماند، همانند کشور‌هایی خواهد بود که از انقلاب صنعتی عقب ماندند و دچار وابستگی شدند. همچنین ایشان دستیابی ایران به جایگاه یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی طی یک دهه آینده را هدف‌گذاری کرده‌اند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مستمر است.

بسطام با بیان اینکه شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد ایران در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی هنوز جایگاه مطلوبی ندارد، خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد‌های تخصصی و توسعه آموزش‌های کاربردی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای این جایگاه ایفا کند.

او در ادامه به اقدامات نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در استان فارس در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در معاونت راهبردی این نهاد، مدیریت هوش مصنوعی تشکیل شده و در کنار ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فعالیت می‌کند. هدف از این ساختار، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل استان و توسعه مدیریت هوشمند است.

بسطام از تمامی شرکت‌کنندگان این رویداد، به‌ویژه فعالان حوزه ورزش و جوانان، دعوت کرد تا به‌عنوان بازوان فکری و اجرایی با این مجموعه همکاری کنند و افزود: برنامه‌های متعددی از جمله آموزش عمومی و تخصصی هوش مصنوعی، برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های حل مسئله، توسعه دستیار‌های هوش مصنوعی ویژه مدیران و همچنین طراحی راهکار‌های هوشمند برای صنایع مختلف در دستور کار قرار دارد.

او، مدیریت مبتنی بر داده را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هوش مصنوعی دانست و اظهار داشت: اگر مدیران بتوانند از لایه‌های عمیق‌تر این فناوری استفاده کنند، تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، سریع‌تر و اثربخش‌تر خواهد شد و نباید صرفاً به استفاده سطحی از ابزار‌های هوش مصنوعی بسنده کرد.

بسطام در پایان با ارائه پیشنهاد‌هایی به مدیران استان‌های مختلف کشور، استفاده از هوش مصنوعی در تهیه گزارش‌های مدیریتی، تحلیل داده‌ها، تولید محتوای آموزشی، پاسخگویی به پرسش‌های متداول و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را از اقدامات ساده، اما مؤثر دانست و گفت: نهادینه شدن این اقدامات موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت بیشتر برای خلاقیت مدیران و ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

او تأکید کرد: هوش مصنوعی جایگزین انسان نخواهد شد، اما افرادی که از این فناوری استفاده می‌کنند، جای کسانی را خواهند گرفت که از آن بهره نمی‌برند؛ بنابراین باید از این ابزار برای تسریع فرایندها، افزایش دقت و بهبود مدیریت استفاده کرد.