باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با شب شهادت حضرت رقیه(س)، دردانه سه‌ساله خاندان وحی و اسوه صبر در کربلا، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) میزبان حضور گسترده و پرشور دسته‌های عزاداری شد.

دسته‌های عزاداری با نظم و هماهنگی خاصی وارد صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر شدند و ارادت خویش را به خاندان پیامبر(ص)ابراز کردند.. طبل‌زنان با ضربات منظم و کوبنده بر طبل‌های بزرگ و سنج‌زنان نیز با نوای رسای سنج‌ها،روایتگر لحظات جانسوز اسارت آل الله و مصایب دردانه سه ساله سیدالشهداامام حسین (ع) شدند.

مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع)در این شب حزن انگیزدر وصف مظلومیت حضرت رقیه(س) که در خرابه‌های شام به شهادت رسید،مرثیه خوانی کردند.

بر اساس اعلام آستان مقدس دوشنبه ۲۹ تیرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه(س) بعد از نماز عصر ، محفل عزاداری با مداحی یاسین شیخ زاده و بعد از نماز عشاء محفل عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی سید مهدی میرداماد در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

همایش «به رسم رقیه(س)» ویژه بانوان به یاد مقام حضرت رقیه سلام الله علیها و کودکان شهید جنگ تحمیلی علیه السلام به ویژه به یاد کودک شهید، زهرا محمدی گلپایگانی روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

خاطرنشان می‌شود حسینه کودک نیز در صحن حضرت جواد الائمه علیه السلام با اجرای برنامه متنوع عزاداری، قصه گویی و اجرای مسابقه در روز دوشنبه بعد از اذان مغرب و عشاء میزبان کودکان خواهد بود.