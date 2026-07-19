باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که آتش‌سوزی گسترده‌ای روز یکشنبه در شهر‌های ساحلی جنوب فرانسه رخ داد که با وزش باد شدید و خشکسالی سریعا گسترش یافت.

گفته می‌شود ساکنان چند روستا در جنوب فرانسه تخلیه شده و آتش منازل آنان را تهدید می‌کند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که تا عصر یکشنبه، این آتش‌سوزی حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی جنوب فرانسه را سوزاند.

تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد شعله‌های بزرگ در دامنه تپه‌ای ساحلی پیشروی می‌کنند و دود سیاه غلیظی در میان درختان کاج و سرو به هوا برخاسته است.

گفته شده به دلیل این آتش‌سوزی، حرکت برخی قطار‌ها متوقف شده است.

سازمان جهانی هواشناسی ماه گذشته هشدار داده بود که موج گرمای دو هفته ابتدایی تیر، بخش‌هایی از اروپای غربی را درگیر کرده و به دلیل ادامه گرمای شدید، رطوبت بسیار پایین و خشکی پوشش گیاهی، خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی را افزایش خواهد داد.

منبع: رویترز