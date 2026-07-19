وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ انسدادی در مسیرهای ریلی کشور وجود ندارد و حرکت قطارها بدون وقفه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق عصر یکشنبه در جریان سفر به هرمزگان و بازدید از زیرساختهای حمل و نقل ریلی، بندری و جادهای این استان گفت: ایستگاه انشعابی راهآهن بندرعباس که حملات اخیر آمریکای متجاوز آسیب دیده بود، با تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت راهآهن در حال بازسازی است و بهزودی فعالیت خود را در هر دو بخش مسافری و باری از سر خواهد گرفت.
وی با بیان این که تمامی خطوط ریلی ایران فعال هستند، افزود: تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن بر این است که حرکت قطارها بدون وقفه ادامه یابد و خدماترسانی به مردم با کمترین اختلال انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مسیر ریلی اینچهبرون و همچنین مسیر ریلی منتهی به مشهد نیز مورد هدف قرار گرفت، اما با تلاش شبانهروزی کارکنان راهآهن، هر دو مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و دوباره وارد چرخه بهرهبرداری شد.
وی ادامه داد: بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده و تداوم خدمات حمل ونقل ریلی، حاصل تلاش مستمر نیروهای فنی و عملیاتی شرکت راهآهن بوده و این روند تا بازگشت کامل تمامی تأسیسات به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
بازدید از بنادر شهید رجایی و باهنر
وزیر راه و شهرسازی امروز در ادامه برنامههای نظارتی خود در استان هرمزگان همچنین از زیرساختهای عملیاتی بندر شهید باهنر بازدید کرد.
وی در این بازدید میدانی، وضعیت بخشهای عملیاتی، اسکلهها و انبارها را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد.
هدف از این بازدید، بررسی مستقیم وضعیت زیرساختهای موجود و ارزیابی توان عملیاتی بندر شهید باهنر جهت بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای بندری بود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین امروز در بازدید میدانی از زیرساختهای آسیبدیده بندر شهید رجایی ضمن بررسی وضعیت فعلی ساختمانهای خسارتدیده، از نزدیک بر روند بازسازی و ایمنسازی این زیرساختها نظارت کرد.
وی در بازدید میدانی از بخشهای مختلف این بندر، ساختمان معاونت دریایی بندر شهید رجایی را که در پی حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار تخریب شده بود، مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
در ادامه بازدید وزیر راه و شهرسازی، روند فعالیتهای جاری در بندر شهید رجایی، شامل وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری، عملکرد واحدهای مختلف و میزان آمادگی بخشهای عملیاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.